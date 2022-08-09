يوم المرأة الإماراتية : الموعد - طريقة الاحتفال

تحتفل الإمارات في 28 أغسطس من كل عام بـ" يوم المرأة الإماراتية " للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات "ابنة الإمارات" ولتقدير دورها الحيوي وإسهاماتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.

ومنذ إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 بقيادة وتوجيهات المغفور له الشيخ زايد، نجحت القيادة الإماراتية في تمكين المرأة في جميع المناحي والمجالات باختلاف.

وفي يوم المرأة الإماراتية، سيجري تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها القيادة الإماراتية في ملف تمكين المرأة، وتعزيز الصورة المشرفة لإنجازات ونجاحات المرأة الإماراتية.

وفي هذا اليوم، سيتم التأكيد على ضرورة الاستمرار والعمل على تنمية مهارات وإمكانات المرأة الإماراتية، إلى جانب استشراف مستقبل المرأة في كافة المجالات والقطاعات، فضلًا عن دعوة جميع الجهات الوطنية للتعاون لخلق مستقبل مستدام للمرأة الإماراتية بما يتوافق مع مبادئ الخمسين.

كل ما تريد معرفته عن يوم المرأة الإماراتية

ما هو موعد يوم المرأة الإماراتية ؟

يتكرر يوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس من كل عام.

هذا العام سيصادف يوم الأحد 28 أغسطس 2022.

متى بدأ يوم المرأة الإماراتية ؟

تم إطلاق يوم المرأة الإماراتية لأول مرة من قِبل رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي، في عام 2015.

ويتزامن اختيار يوم 28 أغسطس مع تأسيس الاتحاد النسائي العام لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تم إطلاقه في 28 أغسطس من عام 1975.

شعار يوم المرأة الإماراتية 2022

اختارت رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2022 ليكون "واقع ملهم.. مستقبل مستدام".

وأشادت الشيخة فاطمة لدى إعلانها عن شعار يوم المرأة الإماراتية 2022 بسيدات الإمارات قائلة: "لقد أثبتت المرأة الإماراتية أنه لا توجد مهمة مستحيلة بسبب عملها الجاد وابتكارها".

الترتيب الزمني ليوم المرأة الإماراتية

1975: تأسس الاتحاد النسائي العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في 28 أغسطس.

تأسس الاتحاد النسائي العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في 28 أغسطس. 2015: اختارت تم إطلاق يوم المرأة الإماراتية لأول مرة من قِبل رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي.

اختارت تم إطلاق يوم المرأة الإماراتية لأول مرة من قِبل رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي. 2017: كرمت منظمة الأمم المتحدة للمرأة الشيخة فاطمة لجهودها في تعزيز مساواة المرأة وتمكينها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كرمت منظمة الأمم المتحدة للمرأة الشيخة فاطمة لجهودها في تعزيز مساواة المرأة وتمكينها في دولة الإمارات العربية المتحدة. 2022: الاحتفال بالذكرى السابعة ليوم المرأة الإماراتية.

كيف تحتفلين بـ يوم المرأة الإماراتية

مع اقتراب يوم المرأة الإماراتية، هناك العديد من الأفكار التي من الممكن الاحتفال، ومنها:

استرخي في منتجع سياحي فاخر.

تناولي وجبات شهية في مطاعم عالمية.

شاركي في نشاطات مميزة مع بعض الصديقات كالأمسيات الشعرية، والنشاطات الفنية.

اهتمي بنفسكِ وبجمالكِ لتزيدي ثقتك بنفسك، وتنمي ثقافتك وشخصيتك لتكوني بالفعل النصف الآخر الفعال في المجتمع.

أغاني يوم المرأة الإماراتية

يحرص الكثير من نجوم الفن والغناء في العالم العربي على الاحتفال بـ يوم المرأة الإماراتية على طريقتهم ومنها إصدار أغاني خاصة بهذا اليوم المميز.

بلقيس فتحي - بنت زايد

أصدرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي أغنية بنت زايد في عام 2019، وأهدتها جمعية النهضة النسائية بدبي، لنساء الإمارات وهي عبارة عن قصيدة وطنية مغناة تفخر وتعتز بابنة الإمارت.

كلمات: الشاعر علي الخوار

الشاعر علي الخوار ألحان: فايز السعيد

فايز السعيد توزيع: مهند خضر

راشد الماجد أم الوطن

أصدر النجم السعودي راشد الماجد أغنية أم الوطن في 2019 كتحية منه للمرأة الإماراتية.

ألحان وإخراج موسيقي: محمد الأحمد

محمد الأحمد كلمات: سيف كميدش الكعبي

سيف كميدش الكعبي توزيع: فهد سواح

فهد سواح هندسة صوتية: علي الأمير

علي الأمير وتريات: تامر فيضي

أغنية لبيه

قامت مجموعة من الإعلاميات الإماراتيات في عام 2015 بأداء أغنية بعنوان "لبيه" احتفاء بيوم المرأة الإماراتية في دورته الأولى.