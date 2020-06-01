عزلة "كورونا" تُلهم الفنانين حول العالم.. والنتيجة جاءت مذهلة😍

ألهمت فترة العزل الصحي المفروضة على سكان الكرة الأرضية للحد من تفشي فيروس "كورونا" فنانين حول العالم لتصميم لوحات جديدة تعكس وضع الحياة اليومية التي يعيشها الناس في أيام الوباء.

وأسس عدد من الفنانين حسابًا على منصة "إنستغرام" بعنوان "المتحف الافتراضي لفن كوفيد" لعرض هذه اللوحات والرسومات التوضيحية لأعمال رقمية متعلقة بفيروس "كورونا" وتأثيراته على الحياة في جميع أنحاء العالم، لنتذكرها جميعًا.

ويتابع الحساب أكثر من 111 ألف متابع منذ اللحظة الأولى لإنشاءه.

ويعرض الحساب أعمالًا فنية لأكثر من 50 فنانًا منهم North Coast Highway و Cliff Drive.

وقالت مؤسسة الحساب "بري مارتينيز" إنها وفنانة "شين تاونلي" وجهتا دعوة دولية للفنانين لتقديم صور القطع التي كانوا يعملون عليها أثناء عزلهم ذاتيًا.

وأشارت الى أن الرد على ما يسمى متحف "كوفيد" للفنون كان ساحقًا.

وقالت: "إنها طريقتها الخاصة في التواصل مع المجتمع، أعرف أن الكثير من الفنانين متحمسون أكثر من أي وقت مضى لعرض فنهم. إنها طريقتهم في التكيف خلال هذا الوقت".

قالت "مارتينيز" إنها وأعضاء آخرون في مجتمع "لاجونا بيتش" الفني غابوا بشدة عن الجانب الاجتماعي لزيارة المعارض شخصيًا والاستمتاع بالفن معًا.

وقالت: "نحن سعداء برؤية العديد من الفنانين الذين أثاروا هذه الفكرة".

هل نشهد ولادة حركة فنية جديدة في أوقات الحجر الصحي؟