عشاء مع الأشباح .. مطعم جديد يثير الجدل في السعودية

شهدت منطقة "بوليفارد الرياض" افتتاح مطعم "رعب" يمنح زبائنه وروّاده فرصة لتناول الطعام مع الأشباح ضمن بتجربة فريدة تعد الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية.

وذكرت وسائل إعلام محلية في السعودية بأن المطعم يقدم وجباته لزبائنه على طاولات عشاء بجانب كل واحدة منها شبح مما يضيف نوعًا من الترفيه والتشويق للعملاء دون الحاجة إلى إرعابهم أو إلى إدخال الخوف إلى قلوبهم.

وتبدأ التجربة الفريدة في المطعم من خلال طلب الطعام من شخصيات الزومبي والأشباح، لكن دور مقدمي الطعام يقتصر على تقديمه فقط دون تخويف الزوّار بخلاف ما هو سائد في بعض المطاعم التي تعتمد على الاستعانة بمقدمي الطعام لتخويف الزوار أثناء تقديم الطعام.

وذكرت وسائل الإعلام بأن مدة عروض الرعب في المطعم الغريب تتراوح بين 10 و12 دقيقة والتي يتم تقديمها من قبل مجموعة مكوّن من 24 شخص أغلبهم شباب سعوديين.

وتؤدي المجموعة "المرعبة" عروضها المشوّقة بين الطاولات بطريقة احترافية ومدروسة، مع عرض فيلم يطابق العروض التقديمية في السيناريو والمشاهد.

وتعتمد عروض المجموعة المرعبة على 4 مواضيع مختلفة وهي: الزومبي، الأشباح، المجانين، والمهرجين، يتم تقديم كل منها على حدة ووفقًا لسيناريو محدد وجميعها نالت استحسان كل من شاهدها.

كما يتبع المطعم سياسة قطع الرعب على فترات، تليها فترة توقف لا تقل عن 18 دقيقة، ولا تزيد عن 25 دقيقة.