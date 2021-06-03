عشرات الكلاب الضالة تثير الرعب في شوارع الكويت.. وجهة غامضة تسممها

يشكو أهالي عددًا من الأحياء السكنية في الكويت من انتشار الكلاب الضالّة، التي تثير هلع الناس ومخاوف الأطفال، وتسبب الإزعاج للناس.

وأعرب عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقلهم إزاء ما يمكن أن تسببه هذه الكلاب الضالة من مشاكل صحية بخاصة إذا كانت مسعورة.

ولكن على ما يبدو أن جهة ما قررت التعامل مع أزمة الكلاب الضالة التي باتت تشكل تهديدًا على حياة المواطنين في عدد من الأحياء الشعبية وقامت بتسميم العشرات منها ورميها بالقرب من مستشفى الصباح.

وتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الجهة التي أقدمت على هذا الفعل في الوقت الذي نفت فيه الهيئة العامة لشؤون الزارعة والثروة السمكية علاقتها بهذا الأمر.

وكشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة لشؤون الزارعة والثروة السمكية أنها تلقت شكاوى من قرابة 30 جهة حكومية، تطالب فيها بالتدخل للقضاء على الكلاب الضالة التي تحوم حول وداخل أسوارها، وتسبب الخوف والهلع للموظفين والمراجعين.

وذكرت المصادر أن الهيئة عاجزة عن التعامل مع تلك الشكاوى والتدخل لحلها، بسبب انتهاء عقد الشركة المسؤولة عن التعامل مع الكلاب الضالة منذ أبريل الماضي، وعدم طرح مناقصة جديدة حتى الآن لعدم إقرار الميزانية.

ورجح عدد من المغردين أن تكون وزارة الصحة هي من تعاملت مع هذه الأزمة، خاصة وأنها كانت من بين الجهات التي تقدمت بشكوى من الكلاب الضالة في مرافقها، لدرجة أن نباحها يزعج المرضى والمراجعين.

لمن منح ملك الأردن عبدالله الثاني مؤخرًا لقب "أميرة"؟

وجبة BTS تصل دبي أخيرًا.. وعشاق الفرقة الكورية في حالة جنون

"جعلني زوجة وأُمْ".. عقيلة أمر قطر تخرج عن النص لتشكر زوجها بكلماتِ رقيقة