هند القحطاني تؤكد استحالة ارتدائها الحجاب.. "أنا عانيت في حياتي، لبست المسفع بعمر السادسة"!

تحدَّثت المؤثرة الاجتماعية السعودية هند القحطاني عن معاناتها مع ارتداء العباءة والحجاب أثناء تواجدها في السعودية.

شاركت هند القحطاني متابعيها عبر حسابها على سناب شات مقاطع فيديو تكشف من خلاله طريقة لباسها أصناء تواجدها في السعودية، مُشيرةً أنها كانت ترتدي عباءة تغطي رأسها حتى أسفل قدميها، حيث لم يكن واضحًا من شكلها سوا عينيها ويديها.

وأشارت أنها أجبرت على ارتداء الحجاب أو ما أسمته "المسفع" من عمر ست سنوات، وعندما أصبحت بعمر التاسعة غطَّت وجهها بالإكراه، لكن بعد وصولها إلى أمريكا خلعت الحجاب، وأكَّدت أنه من المستحيلات عودتها لارتداء الحجاب بعدما عانت في طفولتها.

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وعلى الفور انهالت التعليقات على تصريحاتها التي اعتبرها البعض مُثيرة للجدل، وانقسموا بين مؤيد ومعارض، فكتبت إحداهن عن تجربتها: " انا لبست النقاب وانا عمري ٩ سنوات طفله صغيره صف رابع والحمدلله للان عمري تسعه و عشرين ولا افكر اتخلى عنه احسه جزاء مني هو انا الحمدلله".

وعلَّقت أخرى مؤيدة كلام القحطاني: "هذي نتيجة التشدد الواحد يكره اهله ودينه كمان الوسطيه حلوه وش سته سنوات مغطينها مالومها ع اللي تسوي ع كبر محرومه من صغرها".

وكتبت إحدى المؤيدات: " نتيجه التربية ع التخويف والشد والضغط طبيعي النتيجه تكون هيك، الأطفال بعمر ست سنوات المفروض تعلمهن الدين بالحب بالمسايرة والاقناع ببلش الطفل مع الوقت يكبر ويفهم دينو صح مو بالترهيب والغصب".

وكتبت أخرى مهاجمة: "وش دخلنا فيك عمرك مالبستي ؟ ليش موضوع الحجاب والنقاب صرنا نسمعه في كل مكان احنا مرتاحين وراضين بشرع الله انتو وش دخلكم ؟؟؟"