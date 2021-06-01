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على أمل تجديد حلم الرجوع الى البلاد… باص العودة يجوب شوارع واشنطن

منشور 01 حزيران / يونيو 2021 - 05:47
باص العودة
باص العودة

فوجئ سكان العاصمة الأمريكية واشنطن بباصٍ لم يروه مسبقًا يتجول في شوارعها يحمل على جانبيه خارطة وعلم فلسطين.

واختارت جمعيات ومجالس ولجان إسلامية في أمريكا هذا الباص للتعبير عن تضامنها مع القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في حي الشيخ جراح وحي سلوان والتصعيد العسكري بين فصائل المقاومة العسكرية في قطاع غزة مع قوات الاحتلال وما نجم عنها من أحداث دموية عاشها أهالي القطاع المحاصر على مدار11 يومًا.

ونقل الباص المشاركين في المسيرة الوطنية التي أقيمت يوم 29 مايو من مسلمي أمريكا والمتضامنين مع القضية الفلسطينية على اختلاف أديانهم وأطيافهم وأجناسهم واحتشدوا أمام وزارة الخارجية بواشنطن، وأخذوا يرددون هتافات مناهضة لإدارة الرئيس "جو بايدن"، ووزارة خارجيته لموقفها المخزي من الأحداث في القدس.

وشارك في هذه الفعالية التي تدعمها جماعات اليهود الأرثوذكس بالولايات المتحدة، كثير من الجاليتين الفلسطينية والتركية، ومن بينهم عضوة مجلس النواب الأمريكي من أصل فلسطيني "رشيدة طليب" التي ألقت كلمة هاجمت فيها إسرائيل بشدة: "ممارسات إسرائيل العنصرية في الأيام الأخيرة غير مقبولة على الإطلاق".

 

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كلمات دالة:باص العودةفلسطينأمريكاحق العودةواشنطن

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