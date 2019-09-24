على أنغام أغنية "لم أكن أنا" لـ"شاغي".. شرطة الإمارات تحذر من الاحتيال المصرفي

لطالما تلقينا رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا من شخص مجهول "يدعي" بأنه أحد موظفي البنك الذي نتعامل معه، يشرح لنا عن مشكلة في حسابنا يتطلب حلّها تزويده برقم حسابنا؟

ففي إبريل / نيسان، أدانت محكمة دبي رجلاً لقيامه باختراق 15 حسابًا بنكيًا على الأقل، ولتجنب تكرار هذه الواقعة، أطلقت شرطة الإمارات حملة جديدة تحت عنوان "أمّن حسابك"، تسلط الضوء على "كل ما لن يسألك عنه المصرف، ولا يسأل عنه إلّا المحتال".

واختارت شرطة الامارات طريقة "طريفة" للتحذير من الاحتيال المصرفي على أنغام أغنية الفنان الجاميكي "شاغي-Shaggy"، واسمه الحقيقي "أورفيل ريتشارد بارل" الشهيرة " It Wasn't Me | لم أكن أنا" التي أصدرها عام 2000.

ونشرت شرطة دبي على حسابها الرسمي في موقع التدوين "تويتر"، مقطع فيديو مدته دقيقتين، عملت عليه بالتعاون مع بنك "الإمارات دبي الوطني - Emirates NBD"، بعنوان "لم أكن أنا".

ويُطلع الفيديو عملاء المصارف على كل ما يتعلق بحماية الحسابات المصرفية، وكيفية كشف عمليات الاحتيال.

وفي نهايته، يوضح فيديو "لم أكن أنا" بعض الأشياء التي لن يسألك مصرفك عنها، للتحذير من المخترقين أو منتحلي الشخصيات، مثل كلمة مرور حسابك عبر الإنترنت، وكلمة مرور حسابك عبر الهاتف المتحرك، ورمز الأمان المكون من 3 أرقام، ورمز التوثيق، ورمز التعريف الشخصي للمرور الذكي، حيث يؤكد الفيديو أن معلومات كهذه "لا يسأل عنها إلّا المحتال".

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وكان خبراء مصرفيون قد أكدوا أن البنوك في دولة الإمارات وفّرت كل الوسائل الرقمية والتقنية لحماية المتعاملين معها من أي عمليات احتيال، لافتين إلى أن البنوك لا تعوّض المتعاملين في حال تعرضهم للاحتيال بسبب تسريبهم لبياناتهم دون قصد، لكنها لا تتركهم، بل تقوم بتتبع العمليات المصرفية التي تم إجراؤها، وتتواصل مع الجهة النهائية التي استقبلت الأموال.

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