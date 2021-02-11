على الأقل أنا لست قطة.. نائب في الكونغرس الأميركي يظهر بصورة مقلوبة

لا يزال فيروس "كورونا" يفرض نفسه على حياتنا مبدلًا حالنا من حالٍ الى حال كما أحدث تحولات جذرية في أسلوب حياة الأفراد والجماعات والدول على كافة المستويات والأصعدة.



وبعد أن أجبرت الجائحة الموظفين العمل بالمنازل وعقد اجتماعات يومية بتقنية الفيديو، وقع عدد كبير من السياسيين والموظفين بمواقفٍ محرجة أمام زملائهم كان آخرها ما حدث مع نائب في الكونغرس الأميركي.

وتوقفت مداخلة النائب الجمهوري "توم إمر" في اجتماع افتراضي للخدمات المالية في مجلس النواب بعد أن انقلبت صورته رأسًا على عقب.

ورد "إمر"، عندما أخبرته إحدى زميلاته أنه مقلوب على الشاشة، بالقول: "لا أعرف كيف أصلح ذلك".

وكان "إمر" في منتصف تعليقاته عندما قاطعته النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا "ماكسين ووترز" وسألته عما إذا كان بخير، ثم سألته عما إذا كان بإمكانه اكتشاف كيفية إصلاح الصورة، بينما مازحه زملاء آخرون، وقارنه أحدهم بالمحامي الذي انتشر له مقطع، الثلاثاء، بسبب فلتر على شكل قطة، خلال جلسة استماع افتراضية في المحكمة.

وصاح أحد الأعضاء الكونغرس: "على الأقل أنت لست قطة"، وقال له عضو آخر إن بإمكانه محاولة "الوقوف على رأسه".

ورد "إمر" أنه لا يعرف ما الذي حدث، وأضاف "لقد أوقفتُ وأعدتُ تشغيله"، قبل أن يتمكن أخيرًا من أصلاح الأمر.

وبعد ظهر الأربعاء، نشر النائب "إمر"، مقطعًا لما حدث له خلال جلسة الكونغرس، معلقا بطرافة: "أنا لست قطة!" وذلك في إشارة الى فيديو المحامي الأمريكي "رود بونتون" الذي ظهر فيه كـ"قطة حولاء مضحكة" أمام القاضي، وهو ما جعل القاضي ينبّه المحامي، لكن ما حدث بعد ذلك أثار كثيرًا من الضحك.

I am not a cat. pic.twitter.com/d4lhQd0sJ4 — Tom Emmer (@RepTomEmmer) February 10, 2021

فيديو طريف.. محامٍ للقاضي: "هل تسمعني؟.. أنا لست قطة"

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