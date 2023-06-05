على وحدة ونص.. شاب يثير الجدل برقصه في حفل حسين الجسمي بالأردن

البوابة - أثار مقطع فيديو لشاب يرقص بطريقة مريبة خلال الحفل الغنائي الذي أحياه الفنان الإماراتي حسين الجسمي في المدرج الروماني، الأحد، احتفالًا بزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله على الأمير رجوة الحسين.

وشوهد الشاب وهو يرقص من أعلى المدرج الروماني المبني في القرن الثاني الميلادي، وتحديدًا بين عامي 138م و161م، بطريقة وصفت بـ"الأنثوية" الأمر الذي عرضه لانتقادات عارمة.

وعبر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من مشهد الشاب الراقص، وقالوا بأنه لا يتناسب مع المجتمع الأردني الذي ما يزال يحتفظ بخصوصيته.

وأشار أحد المغردين إلى أن سلوك الشاب الراقص في الحفل الغنائي لا يتناسب إطلاقًا مع المناسبة التي أقيم من أجلها الحفل، وهو حفل الزفاف الملكي بزواج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الأميرة رجوة الحسين.

وكان الفنان الإماراتي حسين الجسيمي قد أحيا أمس الأحد حفلة غنائية في المدرج الروماني بمناسبة زواج ولي العهد كهدية من دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب الأردني.

حسين الجسمي يغني "يا بيرقنا العالي"

وأثار الجسمي حماس متابعيه بتقديم الأغنية الأردنية "يا بيرقنا العالي"، التي رددها معه الحضور، إذ استطاع بصوته القوي زلزلة المسرح وجعل المتواجدين يقفون على أقدامهم حماسًا وهم يهتفون ويصفقون.

كما قدَّم الجسمي أشهر أغانيه من بينها "لقيت الطبطبة"، و"حتة من قلبي"، و"أحبك"، و"ما يسوى"، و"الطير"، بالإضافة إلى تقديمه أغنيته الرومانسية "أنا لها شمس" مرفقًا إياها بعزفه على البيانو.



