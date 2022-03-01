عملية تجميل فاشلة تحرم عارضة أزياء من الضحك والنوم .. النتيجة كارثية

قررت عارضة أزياء روسية مقاضاة أحد أطباء التجميل في بلادها لتسببه في تشوه وجهها وحرمانها من الضحك وجعلها غير غير قادرة على إغلاق جفنيها بعد "إجراء تجميلي فاشل".

وقالت عارضة الأزياء "يوليا تاراسيفيتش" (43 عامًا) بأنها قررت الخضوع لجراحة تجميلية في عيادة شهيرة كلفتها ما يعادل 4000 دولار أمريكي لكن النتيجة كانت صادمة وتحول "وجهها الجميل والصحي إلى كابوس".

وقالت "يوليا"، وهي أم لطفلين : "أتيت إليهم بوجه جميل وصحي، لكني أردت فقط تصحيح بعض الفروق الدقيقة التي يسببها التقدم في السن مثل التجاعيد، لكن للأسف فقدت صحتي وجمالي”.

وتابعت: "تعرضت "للتشوه" أثناء جراحة شد الوجه، وجراحة لإزالة الجلد الزائد من منطقة الجفن بالإضافة إلى تقليل دهون الخد، وخضعت بعدها لعملية متابعة طارئة أجراها طبيب آخر لإنقاذ عيني من النخر، والنتيجة كانت كارثية”.

وذكر "يوليا" بأنها تقدمت المرأة بشكوى ضد الجراحين اللذين شاركا في عمليتها الأصلية لدى لجنة التحقيق الروسية بعد الجراحة التجميلية الفاشلة، فيما نفى الطبيبان أندريه كوماروف والدكتور عمر خالد مسؤوليتهما، زاعمين أنها مصابة بتصلب الجلد، وهي حالة وراثية نادرة تسبب تصلب الجلد.

وقالت يوليا: "لدي ندوب تشكلت في خدي عندما مزقوا كل الأنسجة، لم أعد قادرة على فتح عيني، ولا أستطيع الابتسام، لا أستطيع رفع شفتي العليا. جزء من وجهي لا يعمل على الإطلاق".