عندما يكون الطعام فنًا.. حقائب "هيرمس" الفاخرة من الخيار والبصل الأخضر

نشرت دار "هيرمس Hermès" للمنتجات الفاخرة والأنيقة عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" صورًا غربية لثلاث حقائب "بيركين -Birkin" الفريدة من نوعها.

وحظيت الصور على أكثر من 400 ألف إعجاب بعد ساعات من عرضها، أي أضعاف الإعجابات التي تحظى بها صور حقائبها الأخرى، هل هذه حقيبة نادرة للغاية في دار الأزياء؟ أم أنها باهظة الثمن؟ فالجواب هو لا.. بل لأنها مصنوعة بالكامل من الخضار.

وأشارت الدار عبر حسابها على "إنستغرام" الى أن هذه الحقائب الفاخرة هي عمل فني لمصمم الجرافيك "بن دينزر".

وبالرغم من أن "بن دينزر" ليس شخصًا على دراية بعالم الموضة والجمال، لكنه معروف على نطاق واسع في عالم الكتاب والفن كما صمم عددًا من أغلفة الكتب لدار نشر Penguin Books.

كما أن "بن دينزر" ليس فقط مصمم جرافيك، بل لديه أيضًا عقل مهندس معماري، حيث قال عن شغفه: "عندما كنت صغيرًا، كنت أغلف الكتب بشريط لاصق وأحوله إلى أشياء صغيرة".

ونجح "بن دينزر" في إتمام مشاريع صغيرة بالكتب ومنها ذلك المغلف باللحوم والعوامات التي تطفو على الماء.

وجذبت أفكار "بن دينزر" الأصلية انتباه دار "هيرميس" العالمية والتي بدورها تواصلت معه لصنع حقائبها من الخضروات.

واستخدم "بن دينزر" في تصميمه الأخير لدار "هيرميس" البصل الأخضر لمحاكاة المشبك المألوف على حقائب "هيرمز" من طراز "بيركين".

للوهلة الأولى، قد تفترض أن حقائب "هيرميس" الخضراء هي مجرد خدعة بصرية أو تصميم جرافيكي من بنات أفكار "بن دينزر"، لكن على صفحته الشخصية على "إنستغرام" شارك الفنان الشاب حالة من الفوضى خلف الكواليس خلال جلسة التصوير.

كما كشف "بن دينزر" عن حقيبتين أخريين من "بيركين" لم تصادق عليهما شركة "هيرميس"، مصنوعتان من التفاح والموز.

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