عن مصاصي الدماء واللقاحات.. الوخز بحقنة كورونا بدلًا من العض بالأنياب في في قلعة دراكولا

من المرجح أن يجد زوار قلعة دراكولا في إقليم ترانسيلفانيا الروماني علامات ثقب في أذرعهم أكثر من أعناقهم هذا الشهر وذلك بعد افتتاح مركز للتطعيم ضد فيروس Covid-19 داخله.

ويقدم الأطباء والممرضات لقاح مجاني من فايزر لجميع القادمين الى قلعة بران التي تعود للقرن الرابع عشر، والتي يُزعم أنها مصدر إلهام لمنزل مصاص الدماء الشاهق في رواية "برام ستوكر"، دراكولا.

ويأمل موظفو القلعة أن تجلب الخدمة المزيد من الأشخاص إلى الموقع في جبال الكاربات، وهي سلسة جبال تمتد في أوروبا الوسطى والشرقية بشكل قوس بطول 1,500 كم مما يجعلها أطول سلسلة جبلية في أوروبا، حيث انخفض عدد السياح منذ بداية الوباء.

ويمكن لأي شخص الحضور دون موعد في نهاية كل أسبوع في مايو والحصول على اللقاح بالإضافة الى دخول مجاني إلى معرض القلعة المكون من 52 أداة تعذيب من العصور الوسطى.

وقال ألكسندرو بريسكو، مدير التسويق بالقلعة: "كانت الفكرة ... هي إظهار كيف تعرض الناس للطعن قبل 500-600 عام في أوروبا".

وكانت الحكومة الرومانية قد أعلنت إنها تريد تطعيم 10 ملايين شخص بحلول سبتمبر أيلول، لكن مسحًا صدر في أبريل من قبل مركز أبحاث Globsec ومقره براتيسلافا أظهر أن الرومانيين هم الأقل ميلًا للتطعيم بين دول الاتحاد الأوروبي الشرقية.

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