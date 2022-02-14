الصورة الأولى لمولود الأمير حمزة الجديد .. وجماله يخطف الأنظار

نشرت الملكة نور، زوجة العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال، صورة لابنها الأمير حمزة بن الحسين برفقة مولوده الجديد الأمير محمد.

وأرفقت الملكة نور صورة الأمير برفقة مولوده الجديد عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" وأرفقتها بتغريدة قالت فيها: "بركات الحياة السعيدة والامتنان اللامتناهي".

Life’s joyful blessings and infinite gratitude. pic.twitter.com/RAIZkcpiej — Noor Al Hussein (@QueenNoor) February 14, 2022

وحظيت صورة الأمير مع نجله الصغير على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن الذين انتهزوا الفرصة لتهنئة العائلة الهاشمية بالمولود الجديد "محمد".

وكان الديوان الملكي الهاشمي قد أعلن 8 فبراير الماضي بأن الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبدلله الثاني، استقبل مولوده الجديد من زوجته الأميرة بسمة العتوم.

واختار الأمير حمزة لمولوده الحديد اسم "محمد"، وذلك بحسب البيان الرسمي الصادر عن الديوان الملكي الهاشمي.

وجاء في بيان الديوان الملكي: "رزق الأمير حمزة بن الحسين والأميرة بسمة اليوم الثلاثاء، الموافق الثامن من شهر شباط ٢٠٢٢ ميلادية مولودًا اسمياه محمدا، جعله الله قرة عين لوالدية".

وبهذا النبأ، يكون لدى الأمير حمزة ستة أطفال من زوجته الأميرة بسمة، وهم:

زين بنت حمزة (2012)

نور بنت حمزة (2014)

بديعة بنت حمزة (2016)

نفيسة بنت حمزة (2018)

حسين بن حمزة (2019)

وللأمير حمزة ابنة من زوجته الأولى الأميرة نور بنت عاصم هي الأميرة هيا بنت حمزة (2007).

يذكر أن الأمير حمزة يخضع للإقامة الجبرية والمراقبة في الأردن منذ عدة أشهر، بعدما تم اتهامه بقيادة محاولة انقلاب ضد الملك بمساعدة رئيس الديوان السابق، باسم عوض الله، الذي يقضي حكمًا بالسجن حاليًا.