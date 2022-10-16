غازي الذيابي في مرمى الهجوم .. ومقارنته بيزيد الراجحي المحاط بالأمراء

تصدر حفل زواج الشاعر والسنابي الشهير غازي الذيابي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لما تضمن من أحداث وتفاصيل أثارت جدلًا بين المتابعين وعرضته لانتقادات حادة.

وعبر وسم #غازي_الذيابي، تناقل النشطاء عبر موقع التدوين "تويتر" لقطات من حفل زفاف الذيابي الذي أقيم يوم أمس السبت بحضور عدد كبير من الضيوف ومشاهير "سناب شات".

وظهر غازي الذيابي في احد مقاطع الفيديو المتداولة محاطًا بالحرس من أجل توفير الحماية اللازمة له قُبيل دخوله حفل زفافه وهو ما أثار جدلًا وعرضه لانتقادات عارمة حتى وصفه الكثيرون بـ"المتعجرف".

فيما وصف عدد من المتابعين ما قام به الذيابي واستعانته بالحرس من أجل منع الحضور من الاقتراب منه في حفل الزفاف أمرًا يندرج تحت باب "الهياط" و"الاستعراض".

كما قارن أحد المغردين حفل زفاف الذيابي بحفل زفاف رجل الأعمال وسائق الراليات يزيد الراجحي، محاولًا إيجاد الفروقات السبع بين الحفلين.

ونشر المغردن صورة ظهر فيها يزيد الراجحي في حفل زفافه وهو يقف إلى جانب عدد كبير من أمراء آل سعود، فيما ظهر الذيابي في حفل زفافه وهو محاط بالحراس الشخصيين.

يزيد الراجحي محاط بأمراء آل سعود في حفل زفافه

غازي الذيابي يُطلّق بالثلاث في ليلة زفافه

كما تناقل النشطاء عبر الوسم المذكور مقطع فيديو من حفل زفاف غازي الذيابي وهو "يحلف بالطلاق ثلاثًا" من زوجته على أن لا يأخذ المال الذي قدمه أحد الضيوف له كهدية زواج.

وأثارت كلمات الذيابي وحلفانه بـ"الطلاق" استياء المتابعين الذين وجهوا له عبارات اللوم والانتقاد لاختياره "الطلاق" مبررًا من أجل رفض الهدية المقدمة له.

والد غازي الذيابي ينصحه بالتعدد

كما أثار والد غازي الذيابي جدلًا بين المتابعين حين وجه نصيحه لابنه العريس بـ"تعدد الزوجات" تزامنًا مع احتفال ابنه في حفل زفافه.

وظهر والد غازي وهو يوجه حديثه لابنه العريس قائلًا: "بعد سنة أو سنتين عدِّد"، الأمر الذي أثار ضحك غازي الذيابي، فيما سُمع أحدهم يقول: "بيخرب بيته".

من هو غازي الذيابي

هو أحد مشاهير سناب شات في المملكة العربية السعودية، كما عُرف بتنظيم الشعر وخاصة الشعر النطبي.

يحظى بشهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.