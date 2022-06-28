ما هو غاز الكلورين السام الذي أرعب الأردنيين في العقبة؟

عاش أهالي وسكان مدينة العقبة، جنوبي الأردن، لحظات مرعبة يوم الاثنين، 27 يونيو 2022، بعد وقوع حادث سقوط وانفجار صهريج غاز الكلورين السام بميناء المدينة وتسبب في مقتل 12 شخص وإصابة 251 آخرين.

وأثارت الأنباء المتداولة ومقاطع الفيديو التي جرى توثيقها منذ لحظة سقوط الصهريج وتشغيل صافرات الإنذار ودعوة السكان بالبقاء في منازل حالة من القلق لدى الشارع الأردني وأهالي المدينة الساحلية.

وأظهرت مقاطع الفيديو بثته وسائل إعلام رسمية أردنية رافعة ترفع صهريجًا كبيرًا من شاحنة قبل أن يسقط نحو سطح السفينة مما تسبب في انفجار دخان أصفر ودفع عمال الرصيف إلى الهروب.

وسارع روّاد مواقع التواصل الاجتماعي نحو محركات البحث لمعرفة أضرار غاز الكلورين السام الذي يُعرف برائحته البشعة والمهيجة ومدى أضراره على الصحة العامة وإجراءات السلامة التي يجب اتباعها.

ما هو غاز الكلورين السام

يُعرف غاز الكلورين بـ"الغاز الأصفر" نظرًا للونه.

غاز الكلورين له رائحة بشعة ومُهيجة تشبه رائحة المادة المبيِّضة.

غاز الكلور أثقل من الهواء بثلاثة أضعاف تقريبًا وبالتالي فهو يتجمع في المناطق المنخفضة.

غاز الكلورين أثقل من الهواء بثلاثة أضعاف تقريبًا وبالتالي فهو يتجمع في المناطق المنخفضة.

يُعد غاز الكلورين من الغازات غير قابلة للانفجار لكنه قد يعزِّز الانفجار للمواد الأخرى ويشكل مركبات متفجرة مع مواد كيميائية أخرى مثل التربنتين والأمونيا.

مكونات غاز الكلورين

من أهم مكونات غاز الكلورين من كلوريد الصوديوم (الملح) المعروف منذ العصور القديمة، لكن الكلور كغاز لم يعرف إلا في القرن الـ17. (بحسب مركز مكافحة الأمراض CDC)

التعرض لغاز الكلورين

يكون التعرض لـ غاز الكلورين عن طريق التعرض بالعين والاستنشاق.

الإصابة الجلدية عند التعرض لغاز مُكثف أو من الاقتراب كثيرًا لموقع إطلاق الغاز المسال تحت الضغط.

إذا تم إطلاق سائل الكلور في الماء، فقد يتعرض الناس عن طريق لمس أو شرب مياه تحتوي على الكلور.

إذا تلامس سائل الكلور مع الطعام، فقد يتعرض الناس عن طريق تناول الطعام الملوث.

تثبيت وتعديل غاز الكلورين

يتسم الكلورين غاز بأنه غير ثابت، ويتفاعل بسرعة مع المواد الكيميائية الأخرى ومع الماء فور انطلاقه؛ ثم يتفكك بتأثير أشعة الشمس خلال دقائق، فهو ما أن ينطلق حتى يتبخر ويشكل غيمة صفراء مخضرة أثقل من الهواء.

يمكن للرياح أن تحمل غاز الكلورين بعيدًا لمسافات تبلغ عدة كيلومترات من مصدر انطلاقها.

أما في الماء، فإن الكلورين سريع الذوبان، وقد يشكل حموضًا هيدروكلوريديه أو هيبوكلورورية.

استخدامات الكلور

يعتبر من أهم المكونات المستخدمة يوميًا في منتجات قتل الجراثيم والبكتريا، وصناعة الصبغات، والمبيدات الحشرية، وتنقية الماء ويستخدم كمبيض للأقمشة.

ويمكن ضغط غاز الكلورين ليتحول إلى الحالة السائلة ما يسمح بإمكانية تخزينه ونقله، وعندما يتم إطلاق الكلور في الحالة السائلة، يتحول إلى غاز يستقر بالقرب من الأرض وينتشر بسرعة.

علامات للتعرض الفوري لـ غاز الكلور

تعتمد شدة التأثيرات على تركيز وعلى مدة التعرض، والمظاهر الرئيسية هي:

السعال مع بلغم بكميات كبيرة

الشعور بالاختناق

ضيق النفس

ضيق الصدر

سيلان المفرزات من الأنف

خشونة الصوت

الغثيان والقيء

الصداع

رؤية غير واضحة

تهيج وحرقان في العينين

حروق في القرنية

حرق الألم والاحمرار والبثور على الجلد إذا تعرضت للغاز

تعرض العينين لغاز الكلورين

ينبغي إزالة العدسات اللاصقة لدى من يستخدمها بلطفٍ.

غسل العينين بماء دافئ وبمحلول ملحي نظامي.

فحص العينين بصبغة الفلورسيئين وإحالة المصاب إلى اختصاصي العيون.

معالجة التعرض لـ غاز الكلورين

الكلورين غاز طيار، فعندما يحدث التلوث لدى الشخص المتعرض يغلب ألا يحدث تلوث ثانوي، إلا أن الكلورين قد يتكثف على الجلد ويلوث الآخرين من خلال التماس الجلدي معهم.

وينبغي على العاملين الصحيين الذين يعالجون المرضى الملوثين بالكلورين أن يرتدوا ألبسة ويحملوا عتاد الوقاية الشخصية، كما يجب إبعاد ملابس الضحايا وغسل الجلد عندهم؛ فإذا كانت الملابس ملتصقة بالجلد فينبغي نقعها بماء فاتر قبل إزالتها، وعندها ينبغي حفظ الملابس في حقائب مغلقة للتخلص منها أو لتنظيفها بعد ذلك.

الوقاية الشخصية من غاز الكلورين

ارتداء قناع ينقي الغازات وأن يكون له مرشح يعالج ليصبح ممتزًا للكلورين.

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