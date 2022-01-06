غدًا في الإمارات : أول يوم جمعة بدوام رسمي

تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة يوم غدٍ الجمعة، 7 يناير 2022، تطبيق قرار تعديل عطلة نهاية الأسبوع القاضي باعتبار السبت والأحد الجمعة يوم عمل رسمي واستبدالها بعطلة رسمية يومي السبت والأحد.

ووفقًا للقرارات الجديدة، سيتوجه موظفو القطاع الحكومي الاتحادي والحكومات المحلية، باستثناء الشارقة، الى عملهم صباح يوم غدٍ الجمعة والعمل لمدة 4 ساعات ونصف فقط، من الساعة 7.30 صباحا إلى 12:00 ظهرًا.

كما سيتوجه الطلاب الى المدارس والجامعات وتلقي تعليمهم حتى الساعة الـ12 ظهرًا وذلك تنفيذًا لنظام العمل الأسبوعي الجديد، والذي دخل حيّز التنفيذ مع بداية العام الجديد 2022، ليكون 4 أيام عمل، من الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، والعطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، يضاف لها الجمعة في الشارقة.

كما ستبدأ المساجد اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة، توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون عند الساعة 1:15 ظهرًا طوال العام، وفي الشارقة يبقى موعد خطبة الجمعة والصلاة والإقامة على مواعيدها، حسب التقويم الهجري.

وأوعزت الإمارات قراراتها الى أن نظام العطلة الجديد سيعزز موقع الدولة على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية.

وكان قرار الإمارات تغيير عطلة نهاية الأسبوع للسبت والأحد قد أثار جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد له من دعاة العمل بنظام عطلة الأسبوع العالمية والمنادين بضرورة "مراعاة القيم الدينية والعادات".

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