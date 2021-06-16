"غردي واستكشفي".. تويتر يضيف إعدادًا "بالصيغة المؤنثة"

أعلن موقع التدوين "تويتر" أمس الثلاثاء عن تقديم إعداد "لغة" جديد يعترف بالصياغة المؤنثة باللغة العربية ويدعمها بشكل أفضل.

أوضح الموقع أن هذا الإعداد الجديد يأتي في الوقت الذي تريد فيه منصة "تويتر" أن تعكس خدمته بشكل أفضل الأصوات العديدة التي تشكل المحادثات عليها بشكلٍ أفضل.

وقالت رئيسة قسم الاتصالات في "تويتر" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رشا فواخيري: "يأتي الأشخاص في جميع أنحاء العالم إلى Twitter لمناقشة ما يحدث، وفي بعض اللغات، مثل اللغة العربية، يمكن أن تكون الكلمات مؤنثة أو مذكرة".

وتابعت: "سيتم التعامل مع الأشخاص الذين حددوا هذا الإعداد بالصيغة المؤنث. على سبيل المثال، ستكون "Tweet" هي "غرّدي" (التي تخاطب النساء) بدلًا من الكلمة العربية الافتراضية اليوم وهي "غرّد" (مخاطبة الرجال). أيضًا، ستكون كلمة "Explore" هي "إستكشفي" بدلًا من "إستكشف".

من جهتها قالت كارلا المعلولي، رئيس قسم تسويق الأعمال في Twitter MENA: "في تويتر، يمكن لكل صوت أن يؤثر على العالم، والمحادثات التي تحدث على خدمتنا يتم تحديدها من خلال الأشخاص الذين يتعاملون معها. مع هذا التحديث، نأمل أن نوفر للنساء الناطقات بالعربية خيارًا لمشاركة صوتهن الفريد والمشاركة في محادثة شاملة، بينما تتم معالجتهن بناءً على تفضيلاتهن. لقد رأينا دعمًا كبيرًا من الصناعة وعقدنا شراكة مع عدد من المنظمات والأفراد الذين ينضمون إلى المحادثة لدعم هذا التحديث".

لتطبيق هذا الإعداد، سجلي في Twitter.com، وانتقلي إلى "الإعدادات والخصوصية" ثم "إمكانية الوصول والعرض واللغات".. بعد ذلك، حددي "اللغات"، وانتقلي إلى "لغة العرض".

أطلق تويتر حملة بعنوان FeminineArabic# و"#أتحدث_بالمؤنث" لمشاركة نهجها والشراكة مع الآخرين للقيام بذلك. تتميز الحملة برمز تعبيري يتم فتحه باستخدام الوسوم الإنجليزية والعربية التالية: FeminineArabic# و #أتحدث_بالمؤنث.

وشهد وسم FeminineArabic# احتفال عدد من العلامات التجارية بالإطلاق والتفاعل مع Twitter (TwitterMktgMENA) مع اغتنام الفرصة للتواصل مع جماهيرها النسائية وإعادة تأكيد التزامها بتمكين المرأة.