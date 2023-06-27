غضب عارم بعد رفع علم السعودية في مسيرة للمثليين في أمريكا

البوابة - بتعليقاتٍ تُعبّر عن غضبهم واستيائهم، تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسيرة داعمة للشواذ في أمريكا رُفع فيها علم المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.

وعبر وسم "#علم_السعودية"، تناقل المغردون مقطع الفيديو الذي تم تصويره قبل عدة أيام لمسيرة انطلقت من أجل دعم مجتمع الشواذ أو LGBTQ في إشارةٍ للسحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الجنس (كوير)، وثنائية الجنس، واللاجنسيين.

علم السعودية في مسيرة للشواذ

#علم_السعوديه



شاب سعودي يرفع "علم السعودية" ضمن مسيرة "المثليين/المحْانيث" في مدينة فرانسيسكو بـ #امريكا



وكذلك أعلام دول الخليج:

الامارات

البحرين

الكويت

قطر

عمانpic.twitter.com/zYDuHl7vvg — سالفة (@Hashtagat_1) June 26, 2023

وأثار مشهد إقحام علم الدول العربية، وتحديدًا علم المملكة العربية السعودية غضب واستياء المغردين السعوديين، خاصة وأنه يحمل عبارة التوحيد "لا إله إلا الله".

وذكر أحد المغردين أن رفع علم دول الخليج العربي، وفي مقدمتها علم السعودية، جاء بتدبير من الدكتور القطري ناصر محمد الذي ظهر قبل أيام رافعًا "علم الفخر" الذي يتخذه مجتمع الشواذ رمزًا لهم بحجة المطالبة بـ"تقبل الآخرين" و"الاندماج في المجتمع بغض النظر عن الميول الجنسي".

وكان المدعو ناصر قد ظهر في مقطع فيديو قبل أيام زعم فيه أن بلاده، أي قطر، وكل دول الخليج العربي تدعم المثلية الجنسية.

وقال ناصر في الفيديو مرتديًا الزي الخليجي التقليدي، وتوشح بعلم الفخر بأنه "مثلي الجنس" ويدعم هذا المجتمع، الأمر الذي عرضه لوابل من الانتقادات لتعمده إقحام الدول العربية والإسلامية بهذا الأمر.

يذكر أنه في شهر يونيو/حزيران من كل عام، ينشط فيه المثليون حول العالم وينطلقون في مسيرات الفخر وذلك من أجل التعبير عن أنفسهم وعن ميولهم الجنسي الشاذ من أجل استجلاب التعاطف والدعم الدولي لهم.