"غضب في البحرين بعد اعتداء معلمة على طفلة داخل الحضانة"

أشعل مقطع فيديو جرى تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضب الرأي العام في البحرين لمعلمة تضرب طفلة صغيرة بطريقة مؤلمة ومُهينة داخل إحدى دور رياض الأطفال في البحرين.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول المعلمة وهي تصفع الطفلة الصغيرة على وجهها مع توجيه عبارات التوبيخ بحقها قبل أن تقوم بشد شعرها والتلويح برأسها بطريقة مؤلمة يمينًا ويسارًا.

وفي الوقت الذي كانت تتعرض فيه للضرب والتوبيخ من قبل المعلمة، اكتفت الطفلة بالوقوف عاجزة عن التصرف لصغر عمرها وعدم مقدرتها على الدفاع عن نفسها وإبعاد المعلمة عنها بسبب تصرفها المرفوض في كافة المدارس البحرينية.

وطالب متناقلو مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي بمحاسبة المعلمة التي ظهرت في مقطع الفيديو، واتخاذ إجراء رسمي بحق إدارة المدرسة أو رياض الأطفال الذي وقعت فيه هذه الحادثة.

كما طالب النشطاء من الجهات الرسمية في البحرين اتخاذ تحرك رسمي بحق الشخص الذي قام بتصوير المشهد والسبب الذي قد يدفعه لنشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي والذي تبين لاحقًا بأنها معلمة أخرى تعمل لدى ذات دار رياض الأطفال.

وعبر وسم "بنت الكلب"، الذي تصدر قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين في البحرين والسعودية، شن المغردون هجومًا حادًا على المعلمة وطالبوا بتوفير الرعاية النفسية الكاملة للطفلة بعد اللحظات المؤلمة التي تعرضت لها.

تحرك رسمي بحق معلمة ضربت طالبة في البحرين

أعلنت النيابة العامة البحرينية في بيان رسمي جرى نشره على منصات التواصل الاجتماعي قبل ساعات حبس الموظفتين احتياطًا على ذمة التحقيق بالإضافة إلى إغلاق رياض الأطفال التي وقعت فيه الحادثة.

وكانت النيابة العامة في البحرين قد أعلنت في وقت سابق إحضار الموظفتين اللتين ظهرتا في مقطع الفيديو، وخلال التحقيقات اعترفتا بالتهم المنسوبة إليهما وتقرر بناء على ذلك حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق.

وذكرت النيابة أنها كلفت مركز حماية الطفل في البحرين ببحث ودراسة حالة الطفلة المجني عليها وتوفير الرعاية النفسية اللازمة لها.