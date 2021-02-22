"غوغل" يؤكد أن النبي محمد هو أفضل شخص في التاريخ.. جرب بنفسك

تعد خوارزميات "غوغل" أنظمة ترتيب مئات المليارات من صفحات الويب في فهرس البحث الخاص بالموقع من أجل توفير نتائج مفيدة وذات صلة وفي جزء من الثانية، وتركز على العديد من العوامل مثل: كلمات طلب البحث وسهولة استخدام الصفحات وخبرة المصادر واللغة والموقع الجغرافي.

ويعد الذكاء الاصطناعي سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية، تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها ومن أهمها القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.

وفي الآونة الأخيرة، فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإجابة "غوغل" حول "من هو أفضل شخص في التاريخ؟".

ويقدم "غوغل" كإجابة على سؤالك قائمة "لأكثر 100 شخصية مؤثرة في التاريخ" وعلى رأسها النبي محمد صلى الله عليه.

وبالنقر على رابط "غوغل"، يفتح لك موسوعة "ويكيبيديا" لـ 100: تصنيف الأشخاص الأكثر تأثيرًا في التاريخ، وهو كتاب صدر عام 1978 لمايكل إتش هارت، عالم فيزياء فلكية وباحث في الحياة الفضائية.

وجاء في المراتب الخمس الأولى في قائمة أفضل شخصية في التاريخ

المركز الأول: النبي محمد صلى الله عليه وسلم

المركز الثاني: أسحاق نيوتن

المركز الثالث: النبي عيسى عليه السلام

المركز الرابع: مؤسس الديانة البوذية (غوتاما بودا)

المركز الخامس: الفيلسوف الصيني "كونفوشيوس"

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