فاتورة في مطعم الشيف نصرت تصدم البريطانيين.. تحتاج قرضًا لدفعها

فوجئ زبائن مطعم الشيف نصرت جوكتشي، المعروف بـ"حبيب الملح – Salt Bae" في المملكة المتحدة بأسعار أطباقه حيث تباع علبة Red Bulls بـ11 جنيهًا إسترلينيًا (14.90 دولارًا أمريكيًا) وطبق شرائح اللحم بـ 630 جنيهًا إسترلينيًا (853 دولارًا أمريكيًا).

وقالت الصحف والوكالات والعملاء البريطانيون بأن الزبائن يحتاجون الى قرض عقاري لدفع الفاتورة الباهظة الثمن في فرع نصرت الذي افتتح في لندن الأسبوع الماضي.

Salt Bae is the world's greatest living artist pic.twitter.com/ZZMydLsoah — Francisco Garcia (@Ffranciscodgf) September 27, 2021

وشارك أحد المغردين على موقع التدوين "تويتر" نسخة من فاتورة شخص ما من مطعم الشيف نصرت والتي وصفت بأنها "سخيفة للغاية".

الأسعار غير مدرجة على موقع المطعم، ولكن وفقًا للفاتورة، يتقاضى المطعم:

علبة كوكاكولا بـ 9 جنيهات إسترلينية (12.19 دولارًا أمريكيًا)

الذرة الحلوة بـ 12 جنيهًا إسترلينيًا (16 دولارًا أمريكيًا)

البرغر الذهبي بـ100 جنيه إسترليني (135 دولارًا أمريكيًا)

شريحة لحم توماهوك العملاقة بـ 630 جنيهًا إسترلينيًا (853 دولارًا أمريكيًا)

زهرة البصل المقلية بسعر 18 جنيهًا إسترلينيًا (24 دولارًا أمريكيًا)

لحم الضأن مقابل 200 جنيه إسترليني (270 دولارًا أمريكيًا)

ويُظهر الإيصال على "تويتر" فاتورة تضيف ما يصل إلى 1،812.40 جنيهًا إسترلينيًا، بما في ذلك 236.40 جنيهًا إسترلينيًا رسوم خدمة.



وأجاب أحد الأشخاص: "بصراحة، يجب أن يكون هذا بمثابة دعوة للاستيقاظ. إنه أمر سخيف للغاية أن تنفق هذا النوع من المال على وجبة طعام فاحشة".

وغرد شخص آخر: "من الأرخص أن تسافر إلى تركيا وتتناول الطعام في مطعم Salt Bae التركي بدلًا من الذهاب إلى مطعم London one. 9 لدفع مبالغ طائلة".

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