فاجعة تهز الكويت .. وفاة ثلاثة أطفال من عائلة واحدة غرقًا في البحر

سادت حالة من الحزن والألم في الكويت بعد إعلان وفاة 3 أطفال من عائلة واحدة نتيجة غرقهم على شاطئ أنجفة بالقرب من منطقة السالمية.

وأصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام بالكويت بيانًا رسميًا أوضحت فيه تفاصيل الحادثة المؤلمة والتي وقعت يوم الجمعة الماضي، 3 يونيو 2022.

وجاء في بيان قوة الإطفاء العام: "لقي ثلاثة أشقاء مصرعهم في حادث مأساوي بشاطئ أنجفة وأوضحت الإدارة بأن بلاغ ورد إلى إدارة العمليات المركزية يفيد عن فقدان ثلاثة أطفال مواطنين كانوا يلعبون في الشاطئ وهم ولد بعمر 7 سنوات وطفلة بعمر 10 سنوات وأخرى بعمر 12 سنة، وعلى أثره تم توجيه زوارق إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري من مركز السالمية وقاموا بالبحث عنهم وعثروا عليهم متوفين غراق وقد تم انتشالهم وتسليمهم للأدلة الجنائية".

وانتشرت أنباء غير مؤكدة حتى اللحظة عن توجه قوة الإطفاء الكويتية بإغلاق شاطئ أنجفه بعد حادثة غرق ثلاثة أشقاء أطفال بالكويت صباح اليوم الجمعة .

وقدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والعديد من الدول العربية تعازيهم الحارة لعائلة ماجكي سائلين الله بأن يلهمهم الصبر على مصابهم الجلل.

وعبّر النشطاء عن استيائهم من تكرار حوادث الغرق في الشواطئ العامة بالكويت وعدم تواجد منقذ أو جهات مسؤولة عن أمن مرتادي هذه الشواطئ.

تفاصيل غرق 3 أطفال أشقاء في الكويت

كشف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام العقيد محمد الغريب أن مواطنة كويتية فقدت أبناءها في البحر المقابل لمنزلهما في المنطقة يوم الجمعة لتتوجه فورًا إلى مركز أمن السالمية وأخبرتهم بأنها كانت تراقب أطفالها وهم يلهون على المسنة ثم دخلت إلى المنزل لدقائق معدودة وخرجت ولم تعثر عليهم.

وبناءً على بلاغ الأم تم تحريك مركز إطفاء رأس السالمية البحري إلى موقعه وعمل غواصو إدارة الإطفاء البحري فور وصولهم على البحث عن الأطفال الثلاثة وعثروا عليهم متوفين نتيجة غرقهم أسفل مسنة مقابلة لمنزل أسرتهم.

ولفت العقيد الغريب إلى أن رجال الإطفاء البحري سلموا جثث الأطفال إلى رجال الأدلة الجنائية الذين أحالوهم بدورهم إلى إدارة الطب الشرعي.

وذكر العقيد بأن الجهات المعنية وضباط إدارة تحقيق الحوادث فتحوا تحقيقًا بشأن حادث الغرق للوقوف على أسبابه.