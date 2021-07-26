فاجعة تهز مصر.. وفاة طالبة ثانوية عامة أثناء دخول قاعة امتحان الفيزياء

سيطرت حالة من الحزن على الشارع المصري بعد وفاة طالبة ثانوية عامة أثناء دخولها قاعة امتحان الثانوية العامة قبل أيام.

وبحسب تقارير محلية، فقد فاضت روح الطالبة منار محمد عبد الباقي في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت أي قبيل بدء الامتحان المنعقد في مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية.

وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة، أصيبت بحالة إغماء وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها.

وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورًا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونعت وزارة التعليم المصرية الطالبة منار، ونفت في بيان ما تردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بأن وفاة الطالبة جاء بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، مشيرة إلى أن التقارير أكدت وفاتها قبل دخولها اللجنة.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن حزنهم الشديد لوفاة الطالبة منار سائلين المولى عز وجل أن يتغمد روحها الجنة.

وحول مستوى امتحان الفيزياء، تباينت ردود فعل طلاب الشعبة العلمية، فيما اشتكى الطلاب من عدم كفاية الوقت، وأكد البعض أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والبعض الآخر قال إنه "فوق المتوسط".

وقال الطلاب إن الامتحان كان يتضمن 50 سؤالًا، لكن الوقت كان غير كافي، وفي المجمل مستوى الامتحان متوسط لدى الكثير من الطلاب.

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