راكبة أوبر همجية.. صفعت السائق وبصقت عليه لأنه طلب منها ارتداء الكمامة

تعرض سائق "أوبر" في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية لاعتداء همجي من قِبل امرأة برفقة سيدتين أخرتين بعد طلب منهن ارتداء الكمامة الطبية .

وفي هجومٍ وثقه السائق بالصوت والصورة، قالت شرطة سان فرانسيسكو أن الحادث وقع يوم الأحد الماضي في حوالي الساعة 12:45 ظهرًا في سيلفر أفينيو.

وجاء في بيان الشرطة إن إحدى النساء رشّت ما يُعتقد أنه رذاذ الفلفل في السيارة ونحو السائق ثم أقدمت على صفعه على وجهه وضربه على رقبته وظهره.

كما أمطرت السيدة السائق بوابل من الألفاظ النابية، حتى أنها أقدمت على تمزيق الكمامة الطبية التي كان يرتديها وترميها في وجهه.

وقال السائق خلال التحقيق في القضية أنه أوقف السيارة ليطلب من النساء ارتداء أقنعة الوجه لكنهن رفض، وبعدها أخبرهم بأنه لن يقوم بإيصالهن دون ارتداء الكمامات ليتعرض بعدها للهجوم الهمجي من قبلهن.

ويقول السائق إنه يعتقد أنه تعرض للمضايقة والسخرية من قبل الراكبات الهمجيات لأنه مهاجر من جنوب آسيا.

وقال: "لم أقل لهم شيئًا سيئًا، ولم أتحرك من مكاني، أنا لا أضرب الناس، فأنا لم أتربى على هذا، وعندما لاحظت أن إحدى النساء لم تكن ترتدي قناعًا، طلبت منها ارتداء قناع، وقدت سيارتي إلى محطة وقود قريبة حتى تتمكن من شراء واحدة، لكن بحلول ذلك الوقت، هاجمتني جسديًا ولفظيًا".

وبعد رشها رذاذ الفلفل في السيارة، قال السائق بأنه اضطر للنزول منها حتى يتمكن من التنفس بشكل جيد.

ويقول إنه جاء إلى الولايات المتحدة قبل ثماني سنوات ويعمل بجد لإعالة أسرته في نيبال.

في حين أكدت شركة أوبر الحادث وقالت في بيان رسمي: "السلوك الذي شوهد في الفيديو مروع، وتبين بأن سلوكها قد تكرر مع أكثر من سائق، لذا سنقوم بحظر اسمها وسيتم منعها من الحصول على خدماتنا".

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