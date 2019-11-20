فتاة تغازل الشباب على كورنيش جدة.. وهذه هو مصيرها!

أظهر مقطع فيديو تداوله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فتاتين خلال قيادتهما سيارة على كورنيش جدة وتتحرشان لفظيًّا بالشباب بشكلٍ علني.

وكانت الفتاة قد ظهرت في مقطع الفيديو الذي جرى تصويره عبر تطبيق "سناب شات" وهي تطلق عبارات عدها البعض مُخالفة للذوق العام وفيها تحرش لفظي بعدد من مرتادي كورنيش محافظة جدة.

#متحرشة_ياللعار



رواج فيديو لفتاة في سيارة تغازل المارة، ومطالبات بمحاسبتها. pic.twitter.com/RglPrzmdSj — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) November 18, 2019

وفي الوقت الذي حاولت رفيقتها منعها من القيام بفعلتها، إلا أن الفتاة الموقوفة واصلت إطلاق عبارات التحرش.

وتحت وسم "متحرشة_ياللعار" عبّر آلاف النشطاء على موقع التدوين "تويتر" عن استيائهم من سلوك الفتاتين مطالبين السلطات المُختصة بالتدخل.

وفي وقت لاحق، كشفت وسائل إعلام سعودية بأن قوات الأمن ألقت القبض على الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو.

وكشفت أيضًا بأن الفتاة باكستانية الجنسية وتم ضبطها من قبل شرطة منطقة المدينة المنورة إثر صدور توجيهات بإيقافها والتحقيق معها فيما صدر منها.

وتأكد لدى الأجهزة الأمنية في جدة أن الفتاة ورفيقاتها اللاتي ظهرن في المقطع يعملن في أحد صوالين التجميل، قد غادرن جدة وتوجهن نحو مدائن صالح حيث تم ضبطهن.

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