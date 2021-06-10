فتاة تيك توك ريناد عماد تُسجن 3 سنوات.. وصناعة محتوى إباحي أبرز تهمها

عاد اسم فتاة "تيك توك" المصرية منة الله عماد المعروفة إعلاميًا بـ"ريناد عماد" الى الواجهة مجددًا بعد صدور الحكم النهائي بقضيتها التي وصلت الى المحاكم منذ عام.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أمس، بمعاقبة ريناد عماد بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشه للحياء.

وتضمنت قائمة التهم الموجهة لريناد عماد في الدعوى القضائية المقامة ضدها من المحامي أشرف فرحات: "تقديم فيديوهات خادشة للحياء عبر تيك توك" و"نشر عبارات وألفاظ وصور غير لائقة" و"التعدى على قيم الأسرة المصرية" و"خدش الحياء العام".

وكشفت مصادر مطلعة بأن الحكم صدر بحق المتهمة بشكل حضوري اعتباري، ولها الحق في درجة تقاضي أخرى وهي الاستئناف أمام المحكمة الأعلى.

وكانت النيابة العامة أخلت سبيل المتهمة على ذمة القضية، بعد التحقيقات التي جرت معها، لتتم إحالتها للمحاكمة الجنائية "مخلي سبيلها"، حتى صدر عليها الحكم.

وكانت الإدارة العامة للآداب قد ضبطت ريناد عماد العام الماضي داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على "تيك توك"، تحتوي على مواد إباحية وخادشه للحياء العامة، فضلًا عن فيديوهات جنسية لها.

ونسبت النيابة العامة حينها للمتهمة ريناد عماد اتهامات بارتكاب جرائم الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع، وإنشاء حسابات على شبكة المعلومات الدولية، فضلًا عن اتهام آخر يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر عن طريق استغلال شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة بها لتحقيق نسب مشاهدات عالية.

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