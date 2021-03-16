فتاة سعودية تكشف تعرضها للتحرش ثم تختفي.. والجمهور يسأل: أين آندرو؟

زعمت فتاة سعودية تدعى سارة بأنها تعرضت للتحرش من قِبل أحدهم وأنها ستقوم بفضحه على الملأ.

وكشفت صفحات على موقع التدوين "تويتر" بأن سارة تقطن في مدينة الدمام ويحمل حسابها على تطبيق "سناب شات" اسم "آندور"، وعلى ما يبدو بأنها شخصية معروفة ولديها عدد من المتابعين.

وأشار عدد من المغردين الى أن سارة اختفت عن الأنظار منذ كشفها لتعرضها للتحرش وفضح الجاني.

وعبر وسم "اين_اندرو" طالب عدد المغردين منها أن تظهر مجددًا عبر منصات التواصل الاجتماعي ليطمئنوا عليها.

فيما كتب أحد المغردين ويدعى أحم بأن سارة تعرضت للتحرش من قبل سائق تاكسي، وقال في تغريدة كتبه عبر ذات الوسم: "سارة شابة سعودية جميلة، تحرش بيها سواق تاكسي حقير، لما رجعت البيت قالت إنها مش هتسكت عن حقها، وبعدين اختفت سارة لحد دلوقتي بدون حس ولا خبر، وطلبت إننا نتكلم عن حقها ... سارة معروف مواقفها من القضايا اللي بتخص حقوق الإناث وقد إيه هي إنسانة عظيمة".

وفي الوقت الذي لم يتسنَ لموقع البوابة التحقق من صحة النبأ، إلا إن عددًا من المغردين زعموا بأن آخر ما كتبته على "سناب شات" توعدت فيه الجاني ووجهت له الحديث قائلة: "مو لأني نافدة يعني ما في قانون، يعني تدعس علي، ربي ما رزقني ظهر لكن السوشال ميديا تقدر تاخذ حقي بالطيب والغصب".

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