فتاة من "متلازمة داون" تحفظ القرآن الكريم كاملًا في 7 أعوام

أتمت الفتاة الأردنية روان دويك حفظ القرآن الكريم خلال 7 أعوام لتكون أول فتاة من متلازمة داون تحفظه عن ظهر غيب.

وأكدت روان وعائلتها عزمها منذ الصغر على حفظ القرآن الكريم وواصلت تلاوته مرتين خلال اليوم وعلى مدار 7 أعوام حتى استطاعت أن تحقق هذا الإنجاز الذي جعلها فخرًا لأهلها ومثالًا يحتذى به.

وقالت روان (26 عامًا) أنها تقرأ كتاب الله على أكمل وجه محافظة على مخارج الحروف التي قلما تكون سليمة لمثل من هم في حالتها.

وأكدت روان بأنها لن تتخلى عن "تلاوة القرآن لأنه عمري وحياتي"، فيما قالت والدتها: "أنا أم روان وأفتخر"، مضيفة أن والد روان متوفى.

وأضافت الأم "كان لدي 4 بنات وولد واحد، ثم أنجبت روان، الحمد لله هي هدية من رب العالمين لأزداد بها فخرًا وعزًا، عندما أنجبتها وعرفت أنها من متلازمة داون شعرت بالحزن كأي أم لكني أحببتها كثيرًا. وأقسمت لله أن أعلمها قراءة القرآن، وإذا بربي يكتب أن تحفظه وكرمني أنا أيضًا بحفظه أيضًا".

وأضافت الأم: "درست روان إلى الصف السابع، وربنا حباها بنطق سليم وهو ما ساعدها على التعليم إلا أنها رفضت المدرسة بعد ذلك، ونزلت على رغبتها، كنت أتعلم أحكام التجويد وأصحبها معي إلى المركز، وبدأت بحفظ 4 صفحات من سورة البقرة، وعندما سجلتها في مركز قالت لي مدرستها بأنها تحفظ الجزء الأول من السورة".

وعن طريقة حفظها، كشفت الأم: "كانت روان تحفظ من خلال الكتابة، وحفظت سورة البقرة خلال عام ونصف، وأخذت العلامة الكاملة، وعندما خرجت من الامتحان، سجدت لله سجود شكر".

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