فتوى تجيز زواج الأب من أخت زوجة ابنه.. ومعلقون: لحظة ما فهمت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لفتى شرعية صادرة عن عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله المنيع حول زواج الأب من أخت زوجة ابنه.

وقال المنيع، في مقطع الفيديو لذي جرى اقتطاعه من لقائه في برنامج "فتاوى" على قناة "السعودية"، إن الأب يجوز له أن يتزوج بأخت زوجة ابنه، لأنها "أجنبية عنه".

الشيخ عبدالله المنيع ..

هل يصح للأب أن يتزوج بأخت زوجة ابنه؟#قناة_السعودية #فتاوى pic.twitter.com/GqwANxcxJN — قناة السعودية (@saudiatv) September 20, 2021

وبحسب الفتوى، فإن الإسلام يجيز في هذه الحالة أن يتزوج الأب وابنه من شقيقتين وهو ما أثار حيرة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تسائلوا اللقب الذي سيطلقه أبناء الأب من زوجته الجديدة على ابنه وزوجته في المستقبل.

كما تفاعل النشطاء على الفتوى واعتبروا أنه من الصعب فهمها بسهولة وعلى المرء أن يفكر مليًا بشكل جدي كي يفهمها.

مافهمت — محمود (@idfVj5wr5HcnXxw) September 20, 2021

كما طلب النشطاء تبسيط الفتوى كي يتمكنوا من فهمها حيث كتب أحدهم: "لحظة ما فهمت، مخي علق".

المحرمات من النساء:

الحرمة المؤبدة: لأن السبب المقتضي للتحريم غير قابل للزوال، كالأمومة، والبنوة، والأخوة، وأن التحريم على التأبيد يكون بسبب القرابة أو بسبب المصاهرة أو بسبب الرضاع.

حرمة مؤقتة: لأن السبب المقتضي للتحريم ليس دائمًا، فيبقى التحريم ما دام السبب المقتضي قائمًا، فإذا زال انتهى التحريم، كالمرأة التي تكون زوجة لآخر، والمرأة التي تكون في العدة من طلاق أو وفاة، والمطلقة ثلاثًا لمن طلقها: فمن طلق زوجته ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له حتى تتزوج رجلاً آخر ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه انتهاءً تاماً لا ريب فيه ولا شك.

والمرأة التي ليس لها دين سماوي: فلا يجوز لمسلم أن يتزوج بامرأة لا تدين بالإسلام أو النصرانية أو اليهودية.

والمرأة التي فارقها زوجها عن طريق اللعان: فالمرأة التي قذفها زوجها بالزنى ونفت هي ذلك، وترافعًا أمام القضاء وتلاعنا أمامه وحلف كل منهما اليمين، تحرم على الرجل الذي قذفها متى حكم القاضي بالفراق بينهما.