فتيات (آل الصباح) يتطوعن مع الهلال الأحمر لمواجهة "كورونا" في الكويت

تداول روّاج مواقع التواصل الاجتماعيّ مقطع فيديو لفتيات من الأسرة الحاكمة في الكويت (آل الصباح) المتطوعات ضمن كوادر الهلال الأحمر الكويتي ضمن الجهود الشعبية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد في الكويت.

ويظهر الفيديو الفتيات أثناء مباشرتهن لعملهن التطوعي وتوزيع المساعدات ضمن فريق تطوعي من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، التي تشارك بتقديم مختلف المستلزمات للمحتاجين في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها الكويت والعالم في ظل انتشار "كورونا".

فيديو

شاهد.. بنات الأسرة الحاكمة يتطوعن ضمن الجهود الشعبية لمواجهة فيروس #كورونا في #الكويت pic.twitter.com/GzGpVctqFN — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 31, 2020

وطلب مصوّر الفيديو من الفتيات التعريف عن أنفسهن، لترد الأولى بأنها "عبير" ابنة وزير الداخلية الكويتي السابق محمد الخالد الصباح، وفتاة آخرى تدعى حياة خالد الصباح.

وبعدها طرح المصور سؤالًا على الشيخة عبير قائلًا: "ما تخافين من الكورونا"، فردّت عليه: "لا والله .. احنا نخدمكم وتستاهلون كل خير".

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من المغردين الذين امتدحوا تطوّع فتيات من الأسرة الحاكمة في جهود محاربة "كورونا"، وأثنوا عليهنّ.

نبذة عن الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق لدولة الكويت، وهو ابن الشيخ خالد الحمد الصباح ووالدته هي الشيخة موزة الأحمد الجابر الصباح، وله 8 من الاشقاء والشقيقات الشيخة فايزة الخالد الحمد الصباح، والشيخ أحمد الخالد الصباح، والشيخة حياة الخالد الحمد الصباح، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والشيخ حمد الخالد الحمد الصباح، والشيخة إيمان الخالد الحمد الصباح، والشيخ فواز الخالد الحمد الصباح (محافظ منطقة الاحمدي).

عين بوزارة الداخلية وتدرج بعدة وظائف:

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مراقب السجل العام والسكرتارية، وبعدها رقي إلى مساعد مدير السجل العام والسكرتارية.

مدير إدارة السجل العام.

مدير إدارة الجنسية.

مدير إدارة الجنسية ووثائق السفر في محافظة الفروانية.

وكيل مساعد بالنيابة لشئون الجنسية ووثائق السفر.

بعام 1991 عين محافظًا لمحافظة الأحمدي .

في 15 أكتوبر 1996 عين وزيرًا للداخلية، وأعيد تعيينة بنفس المنصب في 22 مارس 1998 و13 يوليو 1999.

في 14 فبراير 2001 عين نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية ، وظل بهذا المنصب لغاية عام 2003.

بعام 2003 عين مستشارًا بالديوان الأميري.

في 9 يونيو 2009 عين رئيسًا لجهاز الأمن الوطني.

في 4 أغسطس 2013 تم اعادة توزيره كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية .

عّين بمنصب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة مدة 5 شهور ، من تاريخ 12 مايو 2014 وحتى تاريخ 26 أكتوبر 2014 .

عّين بمنصب وزير الدفاع بتاريخ 10 ديسمبر 2016

عين مستشارا بالديوان الاميري بتاريخ 21 ديسمبر 2017.

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