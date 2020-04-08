فرحة جنونية لعراقي بعد تعافيه من "كورونا".. وسيدة تذبح خروفًا بعد شفاء زوجها

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد فرحة مواطن عراقي بعد شفائه من فيروس "كورونا" المُستجد.

وأشار عدد من المغردين بأن مقطع الفيديو تم تصويره في أحد مستشفيات محافظة (واسط) العراقية.

شاهد | فرحة آخر مصاب بـ #كورونا في #واسط بـ #العراق بعد شفائه pic.twitter.com/lSK6v5LhJn — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) April 7, 2020

ويظهر في الفيديو المواطن العراقي وهو يرقص فرحًا ويغني ويدعو الجميع للبقاء بالبيت لأنه مرض خطير.

كما احتفلت امرأة عراقية في عقدها السادس على طريقتها الخاصة بمناسبة شفاء زوجها المصاب بالفيروس.

وأظهر مقطع فيديو داخل مستشفى الصدر التعليمي بمحافظة ميسان، جنوبي العراق، المرأة وهي ترقص على طريقة أهل الجنوب وتردد الأهازيج التي يُعرف بها سكان تلك المنطقة.

ووزعت زوجة المصاب السابق، جواد كاظم، الحلوى على الكادر الطبي الذي شاركها احتفالها، وذبحت خروفًا قربانًا لشفاء زوجها.