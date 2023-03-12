فرقة معان تضفي بهجة تراثية على زفاف الأميرة إيمان الملكي

البوابة - تزوجت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني من السيد جميل ثيرميوتيس اليوم الأحد، 12 مارس 2023، في حفل أقيم في بيت الأردن، مقر إقامة ملك الأردن في منطقة الحمّر في أول حفل زفاف ملكي يقام منذ سنوات.

وحرص مراقبو الحدث الملكي على متابعة أدق تفاصيل عقد القران الذي أتم بحضور أمراء من البيت الهاشمي وفي مقدمتهم الأمير الحسن بن طلال وشقيقته الأميرة بسمة بنت طلال وضيوف من كبار الشخصيات العربية.

فرقة معان تزف الأميرة إيمان

فرقة معان تزف الأميرة ايمان والسيد جميل ترميوتس pic.twitter.com/jS5Vwsrru7 — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) March 12, 2023

وبثت عدة قنوات فضائية أردنية مراسم عقد القران الذي بدأ بشكلٍ كلاسيكي أنيق قبل أن تتحول الأجواء داخل بيت الأردن إلى "عرس أردني تقليدي" بفضل "فرقة معان التراثية" التي قدمت فقرة بـ"الطبلة ومزمار القِرْبة أو مزمار القرب" والتي يُطلق عليها في الأردن اسم "الزفة".

ومرت العروس الأردنية إيمان بنت عبدالله برفقة زوجها الفنزويلي ذو الأصول اليونانية بين أفراد الفرقة التي بدأت بالتصفيق والدق على الطبول ومزمار القربة وترديد الأغاني التراثية الأردنية.

ولاحظ مراقبو حفل الزفاف الملكي ملامح السعادة والفرح التي ارتسمت على وجوه العروسين وجميع الحاضرين وفي مقدمتهم والدة العروس، الملكة رانيا، التي بدأت بالتصفيق فرحًا بزواج ابنتها.

كما شوهد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله وخطيبته الآنسة رجوة آل سيف في حالة فرح بعد سماع صوت دقات الطبول والزغاريد والغناء من فرقة معان للفنون الشعبية.

وعلى أنغام الأغاني الأردنية الشعبية، قامت العروس إيمان وزوجها جميل بتقطيع كعكة الزفاف المكوّنة من 6 طبقات بسيف جمع يدهما، في ظل وجود ضيوف الحفل.

كما حضرت الأميرة سلمى في الحفل بجوارها شقيقها الأمير هاشم، والكثير من أفراد العائلة المالكة الأردنية، والعائلات المالكة العربية.

فرقة معان التراثية

تعد فرقة معان التراثية واحدة من أهم وأشهر الفرق المتخصصة بتقديم فن الفلكلور الشعبي وانطلقت لأول مرة من محافظة معان الأردنية بهدف نشر التراث الأردني الأصيل.

تقدم فرقة معان التراثية عرضًا من ألوان السامر الأردني البدوي؛ مثل الجوفيات المعانية والتسعاوية وزفة العريس والسحجة.

وشاركت فرقة معان في العديد من الأعياد والمناسبات الوطنية، بالإضافة إلى فعاليات ومهرجانات دولية.