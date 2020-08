فرنسا تتضامن مع ضحايا تفجير بيروت بإطفاء أنوار برج إيفل.. و"ماكرون" بالعربية: "بحبك يا لبنان"

بعد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، قامت دول عدة بخطوات رمزية بدءا من تنكيس العلم وانتهاء بتحويل معالمها الوطنية إلى واجهات للتعبير عن تضامنها مع الشعب اللبناني.

وتضامنًا مع الشعب اللبناني، أطفأت الحكومة الفرنسية أضواء برج إيفل، في العاصمة باريس، دعما لضحايا انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية "بيروت" الذي وقع الثلاثاء وأسفر عن مصرع 137 شخص وإصابة الآلاف.

🇫🇷 Par solidarité envers la population de #Beyrouth et du #Liban, je m'éteindrai ce soir à minuit 🙏🇱🇧



🇬🇧 To show solidarity to the people of #Beirut and #Lebanon, I will turn off my lights at midnight 🙏🇱🇧 pic.twitter.com/6WSIQA8UiJ