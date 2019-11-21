فرنسا تختار ملكة جمالها الشهر المقبل.. و3 حسناوات عربيات من ضمن المرشحات

تتجه أنظار الشعب الفرنسي في الـ14 من ديسمبر القادم الى شاشة قناة "تي أف 1" التلفزيونة لمتابعة أحداث حفل تتويج ملكة جمال فرنسا 2020 الذي سيكون مختلفًا هذا العام لحضور المغني العالمي "روبي ويليامز".

ويشارك في الاحتفال كل من منظمة ملكة جمال فرنسا وبلدية مدينة مرسيليا الفرنسية ومكتب ميتروبوليتان للسياحة.

ومن المقرر أن يقام الحفل على مسرح Le Dôme de Marseille الذي يتسع لـ8 آلاف متفرج، فيما سيقدم الإعلامي الفرنسي الشهير "جان بيير فوكو" الحفل برفقة عارضة الأزياء "سيلفي تيلير".

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وكشفت منظمة ملكة جمال فرنسا أمس أسماء الفتيات المرشحات للفوز باللقب البالغ عددهم 30 فتاة تتراوح أعمارهنّ بين 18 و24 عامًا يمثّلن مختلف المقاطعات الفرنسيّة.

كما أعلنت المنظمة عن مشاركة 3 فتيات عربيات في المسابقة وهنّ:

ميساء عمّار(21 عامًا) وطولها 1.86 متر

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ليلى برّي (19 عامًا) وطولها 1.75 متر

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منال سواحليّة (18 عامًا) وطولها 1.72 متر

وكلّهنّ طالبات في اختصاصات مختلفة مثل الحقوق والتّجارة وإدارة الأعمال، وتمثل كل واحدةٍ منهن المقاطعة التي تقيم فيها.

وضمن شروط المنافسة التزمت كل المترشّحات ومن بينهن مهندسة بناء، وممرّضة، وعارضة أزياء، بالدّفاع عن حماية البيئة وكذلك مساندة الحملات لمقاومة مرض السّرطان والوقاية منه.

وهذ العام سيكون للجمهور الدور في اختيار ملكة جمال فرنسا 2020؛ إذ سيفتح لهم التصويت أثناء النقل المباشر للحفل عبر قناة "تي أف 1" من خلال الرّسائل النصية القصيرة؛ إذ سيشكل تصويتهم ما نسبته 50%، فيما ستعتمد النسبة المتبقية على آراء لجنة التّحكيم التّي لم يُكشف عن أعضائها.

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