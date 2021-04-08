فشلت في اغتصابها فطعنتها ورميتها بعيدًا: اعترافات صادمة لقاتل الطفلة ريماس

هزت حادثة قتل الطفلة ريماس البالغة من العمر 8 سنوات الشارع المصري بعد أن خسرت حياتها على يد شاب مجرم لفشله في اغتصابها ليقوم بطعنها عدة طعنات أودت بحياتها.

وكشفت النيابة العامة في محافظة الدقهلية بأن الجريمة المروعة وقعت في بمدينة دكرنس وقد أمرت بتشريح جثة الطفلة ريماس بعد العثور عليها مذبوحة بإحدى المباني في المنطقة يوم الثلاثاء الماضي.

وضبط الأهالي المتهم بارتكاب الجريمة، في حين تمكنت الشرطة من تخليصه منهم قبل الفتك به،

ليتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير مباحث الدقهلية ببلاغ من مأمور مركز شرطة دكرنس.

وانتقل مدير المباحث وعدد من ضباط البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، وباقتحام منزل المتهم تبين وجود جثة ريماس، وبالفحص الأولي للجثة، تبين وجود ثلاث طعنات بجسدها، كما تم الكشف عن دماء على ملابس المتهم، وسكين مطبخ بجوار ريماس.

اعترافات صادمة للجاني

وبعد القبض عليه، أدلى المتهم بقتل الطفلة ريماس باعترافات صادمة حول الواقعة، مؤكًدا أنه أقدم على قتلها بعد فشله في اغتصابها.

وقال المتهم في التحقيقات، إنه شاهد المجني عليها أثناء شرائها الخبز من مكان بالقرب من مسكنه، فاستدرجها بزعم شراء بعض الحلوى لها، وحاول الاعتداء عليها إلا أنها قاومت وحاولت الصراخ والاستغاثة، فوجه إليها عدة ضربات وطعنات أودت بحياتها.

واستكمل المتهم، أنه فور ارتكابه الجريمة، نقل الجثة من شقته إلى سلم العقار محل سكنه، وأرشد عن متعلقات الطفلة والسلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، والذي أخفاه في منزله.

خال الضحية ريماس

من جهته أكد حامد نور، خال الطفلة ريماس، أن الطفلة لم يتم اغتصابها ولم تذبح، وقتلت بـ3 طعنات "أسفل السرة وفي الظهر.

وقال خلال مداخلة مع إحدى القنوات المحلية: "لا يوجد أزمة بيننا وبين الجاني، وهو من منطقة أخرى وجاء للمكوث عند عمته، واستأجر الشقة التي ارتكب فيها جريمته منذ شهرين فقط، وهناك طفلة تسمى جنة هي من أرشدت على مكانه، وقالت أنها شاهدت ريماس معه".

أين الأمير حمزة.. وسم يتصدر الترند الأردني في ساعات

ابنة الأمير هاشم تحتفل بعيدها الـ14.. هل ورثت جمالها من عمتيها إيمان وراية؟

الملكة نور تُصلّي لإطلاق سراح ابنها الأمير حمزة.. وهذا ما كشفته تغريدتها الأخيرة

