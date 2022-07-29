فصل التوأم اليمني مودة ورحمة.. ومشهد مؤثر لإغماء والدتهما فرحًا

تمكن فريق طبي وجراحي سعودي متخصص، يوم الخميس 29 يوليو 2022، من فصل التوأم اليمني "مودة ورحمة" في عملية جراحية استغرقت 5 ساعات برئاسة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله الربيعة.

وأعلن الدكتور الربيعة نجاح العملية الجراحية وبأن التوأم "مودة ورحمة"، طفلتي عصماء ماجد محمد، الآن في سريرين منفصلين بعد أن كانتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن، وتشتركان بالكبد والأمعاء، واشتباه باشتراكهما بغشاء القلب.

فصل التوأم اليمني

وذكر الدكتور الربيعة أن العملية الجراحية تمت في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بمشاركة 28 طبيبًا وأخصائيًا من الكوادر السعودية.

وتأتي عملية فصل التوأم اليمني السيامي مودة ورحمة إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشار الدكتور الربيعة أنه تحقق خلال هذه العملية عدة إنجازات أولها إفاقة التوأم بعد العملية، حيث يحدث ذلك لأول مرة، بالإضافة إلى أنه لم يحتج التوأم إلى الدم، وهو يحدث لأول مرة، كذلك تم اختصار وقت العملية من 11 ساعة إلى 5 ساعات.

مراحل فصل التوأم مودة ورحمة

ذكر الدكتور الربيعة أن العملية الجراحية تمت على ست مراحل وهي:

التخدير

الإعداد والتجهيز

البدء في عملية فصل التوأم اليمني

فصل الكبد والأمعاء

إعادة ترميم الأعضاء

التغطية

إغماء والدة التوأم اليمني بعد نجاح عملية الفصل

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يوثق اللحظة التي تلقت فيها والدة التوأم السيامي مودة ورحمة نبأ نجاح العملية الأمر الذي أفقدها الوعي وسقطت أرضًا مغشيًا عليها.

وذكر متناقلو مقطع الفيديو أن إغماء الأم أرضًا ناجم عن فرحها بنجاح عملية الفصل، فيما أكد أحد الأطباء أن الحالة التي أصابتها طبيعية وأنها بصحة جيدة.

وبعملية فصل مودة ورحمة، يصل عدد عمليات فصل التوائم إلى 52 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والتي شملت أكثر من 124 توأمًا من 23 دولة في ثلاث قارات حول العالم.

عبد الله الربيعة

اسمه الكامل: عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الربيعة

ولد في 11 نوفمبر 1954 بمدينة الرياض

منصبه: مستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

اشتهر بإجراء عمليات فصل التوأم، وهو بطل رواية أوروبية كتبتها الأديبة الرومانية دومنيكا اليزل تعبيراً عن امتنانها لما قام به من أعمال وأهدت أول نسخة منها إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعايته تكاليف العملية.

مؤهلات عبد الله الربيعة

بكالوريس طب وجراحة من جامعة الملك سعود عام 1979م

الامتياز في مستشفى الملك خالد الجامعي من 1 سبتمبر 1979م إلى 31 أغسطس 1980م.

ماجستير العلوم الجراحية بجامعة ألبرتا بكندا يونيو 1985 م.

زمالة جراحة الأطفال، دالهاوسي بكندا عام 1987.

مناصب الدكتور عبدالله الربيعة

1988 – 1991: استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض

1990: استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الملك خالد بالحرس الوطني بجدة

1991: استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض

1994 – 1995: مساعد مدير المركز الطبي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

1994 – 1995: المدير المشارك للمجلس التنفيذي الطبي قسم الجراحة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

1995 - 2003: نائب المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني

2005 - 2009: مدير جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية

2003 – 2009: المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني

2009 – 2014: رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

2010 -2014: رئيس مستشفى الملك فيصل التخصصي.

2009 -2014: وزير الصحة

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