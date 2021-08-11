بسمة صلاح الزهراني.. فتاة سعودية قتلها زوجها نحرًا وهي نائمة وشوه وجه ابنها

في الوقت الذي ما زال الشارع السعودي والعربي في حالة صدمة بعد تداول تفاصيل مروّعة حول مقتل فتاة سعودية تدعى روان الغامدي على يد زوجها، فُجعنا اليوم بجريمة قتل جديدة بحق فتاة سعودية تدعى بسمة صلاح الزهراني.

وتصدر اسم "بسمة صلاح الزهراني" قائمة الأكثر تداولًا بتغريدات تكشف تفاصيل الجريمة المروّعة حيث تبين بأن زوجها قتلها أثناء نومها نحرًا بالسكين، بالإضافة إلى تشويه ابنها.

وبحسب مغردين عبر وسم يحمل اسم المغدورة "بسمة صلاح الزهراني"، فإن الضحية كانت تنام مع ابنها داخل بيتها؛ حيث باغتها زوجها وقام بنحرها بالسكين، ثم تشويه ملامح ابنهما.

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه تفاصيل إضافية عن جريمة قتل بسمة صلاح الزهراني، لم يصدر أي تصريح رسمي من جانب الجهات الأمنية حتى هذه اللحظة.

واستنفر رواد موقع التدوين "تويتر" للمطالبة بأخذ حق المغدورة بسمة صلاح الزهراني وتنفيذ القصاص بحق قاتلها ليكون عبرة لغيره المجرمين.

وطالب المغردون بضرورة توفير فحص "المخدرات" و"الأمراض النفسية" للمقبلين على الزواج لتفادي الكثير من المشاكل التي قد تقع بعد الزواج.

كما نعى عم الفقيدة علي سراج أبو أحمد ابنة أخيه بسمة صلاح الزهراني: "اللهم أجبر قلب أخي وزوجته وقلوبنا في فقد ابنتنا سمة، اللهم إنها في حبل جوارك اُكتبها من الشهداء واعصمنا بعدها يا رب".

وأضاف: "وخذ بحقها ياالله وأحفظ ابنها وأجعله ذخرًا لها يبرها بعد موتها.. اللهم أنت وكيلنا وولينا فخذ بثارنا ممن أحرق قلوبنا وأدماها".

يذكر أن جريمة قتل بسمة صلاح الزهراني تأتي بعد أيام من حادثة مصرع العروس روان الغامدي على يد زوجها بعد إنزالها من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة ووفاتها وهروب الجاني من الموقع.

وطالبت عضو مجلس الشورى السابق إقبال درندري وزارة الصحة بدراسة التوسع في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، بإضافة فحوصات تشمل تحليل الإدمان على المخدرات، والأمراض النفسية والعقلية، والأمراض الوراثية الشائعة والخطيرة الأخرى كالعمى والصمم الوراثي، وتحديث قائمة الفحوصات المطلوبة دوريًا بما يتفق مع احتياجات المجتمع ونتائج الأبحاث الحديثة.

كما تعتزم رئيس اللجنة الصحية زينب أبو طالب تقديم توصية لمعالجة مشكلة بعض الأمراض والسلوكيات وترى أهمية مناقشة ومعالجة تصرفات بعض الأسر في إخفاء أهل الزوج أو الزوج لحالته الصحية والعقلية وتعاطي المخدرات والمسكرات عن أهل الزوج والزوجة عند التقدم للخطبة.

وقالت زينب أبو طالب: "يجب أن يعتبر هذا الإخفاء جريمة يعاقب عليها القانون ويحق للمرأة أو الرجل بعد الزواج إذا اكتشف الأمر إقامة دعوى ضدهم للجهات الرسمية والمحكمة "، وأضافت تعليقًا على الجريمة البشعة في مصرع روان الغامدي: "مصرع هذي الفتاة قض مضاجعنا ويجب أن تكون هناك حملات إعلامية وأمنية على المخدرات التي استهدفت الشباب بشكل كبير، وكلنا أفراد ومؤسسات يجب أن نقف يدا واحدة في مواجهة هذا الخطر الحقيقي".

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