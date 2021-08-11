"شايكم ملغم يا ملاعين".. مقهى سعودي يُعلق صور نجوم مسلسل "رشاش" على جدرانه

"شايكم ملغم يا ملاعين" و"أنا رشاش إذا في أمكم خير جيبوني".. بهذه العبارات زيّن أحد المقاهي السعودية أكوابه ورفع صورًا لأبطال مسلسل "رشاش" الذي تحوّل إلى ظاهرة انشغل بها الشباب والمراهقين تزامنًا مع عرض حلقاته على منصة شاهد VIP.

وتناقلت صفحات منوّعة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد الديكور الجديد الذي اعتمده المقهى حيث تم تعليق صور شخصيات المسلسل وأبرزها شخصية "رشاش العتيبي" التي يؤديها الممثل يعقوب الفرحان وفايز بن جريس الذي يؤدي شخصية عمر وغيرهم.

كما لم ينسى مالك المقهى أن يضيف لمسة إضافية على الديكور الجديد، حيث قام بطباعة عبارات اشتهر بها رشاش في المسلسل مثل "شايكم ملغم يا ملاعين" و"أنا رشاش إذا في أمكم خير جيبوني".

وأثار ديكور المقهى الجديد استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن السبب الذي جعل من المجرم "رشاش العتيبي" بطلًا يفتخر به الشباب في المملكة العربية السعودية في الوقت الذي كان الهدف من سرد قصته هو أن يكون درسًا لكل من تسول له نفسه بأن يخرج عن القانون السعودي.

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تقليد عدد من المراهقين بطل مسلسل "رشاش" بشعره الكثيق وصوته الغليظ ولم يتغافلوا عن وضع الشماغ على الكتف.

هوس رشاش

وحول تحول "رشاش" إلى "هوس الشباب السعوديين"، قالت أخصائية الطب النفسي وعلاج الإدمان والمراهقين الدكتورة هدى بشير: "ذاك هو هوس التقليد الذي رافقته العديد من المصطلحات والتعريفات، وواحدة منها أنه سلوك يراقب فيه الفرد سلوكًا آخر، ويقوم بذلك السلوك تمامًا دون تغييره، وهو أيضًا شكل من أشكال التعلم الاجتماعي الذي يؤدي إلى تطور العديد من التقاليد. كما أنه يسمح بنقل المعلومات والسلوكيات والعادات وغيرها بين الأفراد، وبالتالي انتقالها إلى الأجيال الأخرى".

ونوّهت البشير بأن المراهقين في مرحلة تكوين الشخصية يتأثرون بالشخصيات المشهورة، الأمر الذي يصل إلى أن تكون الشخصية المشهورة مثلهم الأعلى، وذلك لحب الظهور وإثبات الذات، فبعض المراهقين يتأثرون بالممثلين أو المطربين في طريقة لبسهم وشكلهم، وحسب ميول المراهق والبيئة المحيطة به.

مسلسل رشاش

مسلسل رشاش مسلسل سعودي من تأليف توني جوردن، كتب العمل دراميًا الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامي، وإخراج كولِن تيغ، يتناول العمل قصة رشاش العتيبي في سلسلة مكونة من 8 حلقات باللغة العربية ومُترجمة إلى الإنجليزية، وتُعرض على "شاهد في آي بي" بمُعدل حلقة واحدة كل أسبوع مدتُها نحو ساعة، وذلك بدءً من 9 يوليو 2021.

وتروي حلقات المسلسل قصو رشاش العتيبي الذي كان ضابط صف وقناصًا في الحرس الوطني، ثم تحول إلى مجرم خطير في الثمانينيات.

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