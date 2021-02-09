فضيحة إباحية تهز البحرية البريطانية.. مجندة تصور فيديوهات جنسية مع صديقها في غواصة نووية سرية

فتحت قوات البحرية الملكية البريطانية تحقيقًا رسميًا بواقعة تصوير أفلام إباحية داخل غواصة نووية تخضع لسرية تامة.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن مجندة في القوات البحرية تدعى "كلير جينكينز" قامت بتصوير مقاطع إباحية مع صديقها البالغ من العمر 29 عامًا ونشرها على الإنترنت.

وأفادت الصحيفة بأن المجندة "كلير" هي برتبة ملازم وقامت بتصوير مقاطع الفيديو داخل مقر الغواصة النووية Faslane في قاعدة HMC كلايد في اسكتلندا.

وقال مصدر بالبحرية للصحيفة البريطانية: "لم يصدق القادة ذلك، قد تكون هناك كل أنواع المخاطر الأمنية التي ينطوي عليها الأمر".

وبعد مواجهتها من قبل رؤسائها، ورد أن "كلير" اعترفت - لكنها استمرت في نشر المزيد من المحتوى الإباحي خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك مقطع فيديو يحمل عنوان "هو حقًا يستخدمني".

وقال مصدر في البحرية للصحيفة البريطانية بأن "كلير" كانت "منفتحة وصادقة مع رؤسائها بأن هذا ما تفعله في أوقات فراغها".

وقال المصدر بأن "كلير" هي ضابط حرب وقادت فريقًا من البحارة على غواصة الصياد والقاتل HMS Artful البالغة تكلفتها 1.3 مليار دولار.

كما كانت "كلير" مسؤولة أيضًا عن إرسال فرق القوات الخاصة في البحر، للإدخال السري وصواريخ توماهوك كروز.

وأكد متحدث باسم البحرية الملكية أن "التحقيق جار، فعندما يفشل الموظفون في التصرف وفقًا لقيمنا ومعاييرنا، فلن نتردد في اتخاذ الإجراء المناسب".

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