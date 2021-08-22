فضيحة التاكسي الجنسية تهز الشارع الأردني!

فضيحة جنسية جديدة وبوقت قصير هزت الشارع الأردني من بعد سلسلة فضائح خلال الأيام الماضية كان أخرها مساء أمس بـ فضيحة التاكسي.

الفضيحة كانت عبارة عن تصوير شاب لـ سيارة تكسي يقال أنها في منطقة العقبة _ الأردن، وظهر في الفيديو شاشة عرض داخل التاكسي والذي كان من دون السائق تعرض من خلالها فيلم إباحي بحت.

القوات الأمنية الأردنية أكدت انه تم القبض على السائق فوراً بعد تداول الفيديو بـ ساعات قليلة وتم تحويله للتحقيق للإطلاع على تفاصيل الفضيحة الجنسية.

يذكر أنه منذ ساعات تم تداول فيديو تحت عنوان فضيحة المرسيدس والذي أظهر شاب يخرج عضوه الذكري داخل السيارة بالتزامن مع وجود شاب داخل باص نقل تمكن من التقاط الفعلة الدنيئة للشاب وتوثيقها بالكاميرا.

بالعودة للفضيحة السابقة فقد كانت تحمل عنوان فضيحة البريوس، وظهر في الفيديو شاب في أوائل العشرينات من عمره وهو يخرج عضوه الذكري خلال قيادة سيارة من نوع بريوس والذي تزامن مع تواجد أحدهم على شبابيك إحدى البنايات وقام بالتقاط الفيديو. بدورها، أكدت الجهات الأمنية منذ ساعات أنه تم القبض على الشاب وتحويله للتحقيق من أجل اتخاذ الإجراء المناسب ضده بسبب هذه الفضيحة.



المشاهد المتداولة أعاد للأذهان الفيديو الفاضح والذي كان قد انتشر من داخل سيارة فورد وأظهر تصرفات لا أخلاقية لفتاة وشاب يمارسان الرذيلة في أكثر شوارع العاصمة الأردنية نشاطًا وحركة، وتم وقتها القبض على الرجل في الفيديو والفتاة التي كانت معه وقيل أنه تم وضعها في جمعية حماية الأسرة.

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