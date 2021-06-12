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فضيحة جنسية في قطار الجيزة أسوان بين رجل وطفل مُتسول!

منشور 12 حزيران / يونيو 2021 - 12:55
قطار الجيزة أسوان
قطار الجيزة أسوان

صدمة كبيرة عاشها الشعب المصري بعد تداول فيديو فاضح لرجل بالغ وطفل متسول داخل قطار الجيزة أسوان.

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الفيديو الذي أُلتقط من قبل أحد المسافرين أظهر الرجل البالغ وهو يستغل الطفل المتسول لممارسة الرذيلة معه وسط القطار من دون خوف من الموجودين أو حتى إحترام طفولة البائع المتسول.

وظهر في الفيديو المتداول وبشكل واضح الرجل وهو يتحرش بطفل وقت جلوسه بجانبه على المقعد داخل القطار مستغلًا نوم أغلب الركاب، إذ أن الطفل كان نائماً في حضن الرجل مما دفع الأخير إلى إستغلال الوضع ولمس أجزاء حساسة من جسده وهو ما دفع أحد الرُكاب إلى فتح الكاميرا وتصوير الحادثة.

مع تداول الفيديو بشكل واسع وصل إلى الأجهزة الأمنية المصرية تمكنوا من تحديد رقم الرحلة والتي هي في قطار رقم 1008 المتجه من محافظة الجيزة إلى محافظة أسوان، وأضافت المصادر الأمنية أنها تواصل أعمال البحث عن المتهم لعرضه على النيابة العامة بتهمة الفعل الفاضح.

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قطار الجيزة أسوان

تعليقات الجمهور حول فضيحة  قطار الجيزة أسوان!

الجمهور بدوره أطلق تغريدات مُنوعة هاجمت الرجل البالغ والتي كان منها:
"حسبي الله ونعم الوكيل بيستغل طفولة الولد ورح يسبب له عقدة طوال حياته"....وتابع آخر "الخصي هو العقاب المناسب لهيك ناس وسخة"!....وجاء في تغريدة أحدهم "لازم يتعفن بالسجن لأنو هالأشكال خطر على المجتمع والأطفال".

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