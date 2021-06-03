فضيحة مدوية.. محتوى إباحي داخل منهج مدرسي في أوكرانيا!

بدأت السلطات الأوكرانية التحقيق في قضية نشر محتوى إباحي بين القاصرين من خلال كتاب مدرسي باللغة الأوكرانية لطلاب الصف العاشر.

وأوضح المدعي العام في أوكرانيا "إيرينا فينيديكتوفا" بأنه تم فتح قضية جنائية بشأن العثور على رابط إلى موقع إباحي لمستخدم تحت الاسم المستعار Toxacheep داخل كتاب صدر عام 2018.

وقالت "فينيديكتوفا" لوسائل الإعلام المحلية : "ليس من الواضح ما إذا كانت مزحة أم لا. ولكن هل يمكنك أن تتخيل عدد الأطفال الذين قرؤوا الكتاب خلال السنوات الثلاث الماضية".

وأكدت "فينيديكتوفا"بأن السلطات ردت على هذا الاكتشاف الصادم "بطريقة مناسبة"، حيث أطلق المدعون قضية جنائية كما حجبت الشرطة الإلكترونية الموقع الإباحي بشكل نهائي.

من جهته قال مؤلف الكتاب المدرسي "ألكسندر أفرامينكو" إنه منزعج من هذه القضية، فقد لجأ إلى شرطة الجرائم الإلكترونية في بلاده لحل هذه الأزمة.

يذكر أن الأطفال في أوكرانيا يبدأون مراحلهم الدراسية في سن السادسة، ويبلغ متوسط عمر طلاب الصف العاشر في البلاد 16 عامًا.



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