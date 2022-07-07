فطرة : مبادرة تتصدى لـ المثلية الجنسية

فطرة .. كلمة عربية تعني "الخِلْقة" أو "الصِّبْغة" التي خلق الله عليها الإنسان، وسعادة الإنسان مرهونة بالمحافظة على الفطرة في الدين والاجتماع والمال والصحة والنوم والزواج والسلوك.

وانطلاقًا من هذه المعاني الملازمة لهذه الكلمة، تم اختيار " فطرة "، عنوانًا لحملة أطلقها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي للوقوف في وجه الترويج للمثلية الجنسية والجهات الداعمة لها.

وعبر وسوم "#انشر_فِطرة" و"#فطرة" و"Fetrah#"، شارك آلاف النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك، وتويتر، وإنستغرام وتيك توك بالحملة من خلال نشر صورة مؤلفة من "اللونين الأزرق والوردي" في إشارة إلى "الذكر والأنثى" باعتبارها الفطرة السليمة التي خُلق عليها الإنسان منذ خلق البشرية المتمثلة بسيدنا آدم وزوجته حواء.

وذكر المغردون أن الهدف من الحملة هو إيصال رسالة مفادها أن المثلية الجنسية تتنافى مع فطرة الإنسان والدين والمجتمع، كما أنها تأتي تزامنًا مع التغطية الإعلامية المكثفة التي يحظى بها "مجتمع الشواذ" بهدف تطويعها في المجتمعات المختلفة.

ودعا المغردون والناشطون إلى التفاعل مع الحملة من خلال تغيير الصورة الشخصية الخاصة بهم بالصورة المؤلفة من اللونين المشهورين بأنهما يرمزان للذكورة والأنوثة الأزرق والوردي في علمها.

وأشاد مئات النشطاء بالحملة التي انطلقت من مصر ولاقت استحسانًا في دول عربية أخرى مثل الأردن والمملكة العربية السعودية واعتبروها أداة لتسليط الضوء على الفضائل السوية ونشر رسائل توعية المجتمع في شأن الممارسات المكتسبة من الخارج وتأثيرها على هويتنا وثقافتنا وديننا.

حملة فطرة

وجاءت تغريدات النشطاء على موقع التدوين تويتر على النحو التالي:

كتب أحد المغردين: حملة مباركة أطلقها شباب الأمّة، اسمها: #فطرة ؛ انتصارًا للصبغة السوية التي خُلق عليها أبناء آدم عليه السلام. #انشر_فطرة ، لمنع التطبيع مع الرذيلة. انشر؛ تؤجر. ﴿فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون﴾".

؛ انتصارًا للصبغة السوية التي خُلق عليها أبناء آدم عليه السلام. ، لمنع التطبيع مع الرذيلة. انشر؛ تؤجر. ﴿فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون﴾". وكتب مغرد: "الناس التي بتهاجم الحملة بتسخف منها أحب أقولكم أن أنتم مش عارفين تستوعبوا أن دي حرب إعلامية حتى لو احنا كمسلمين عارفين أنه غلط لازم نوضح بشكل من الأشكال ولازم نزاحمهم وننافس لأن الموضوع لو انساب كده هيبقي في تطبيع لمجرد الصمت".

حساب حملة فطرة

أطلق منظمو حملة "فطرة" حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهدف التعريف بالحملة والهدف منها وكيفية المشاركة فيها.

وكشف حساب الحملة على موقع التدوين تويتر بأن الحملة انطلقت من قبل منظمة تحمل الاسم ذاته وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية.

وجاء في البيان الرسمي للحملة : "تأكيدًا على هدفنا الرئيسي وبعد الانتشار الكبير الذي حققته #فطرة في جميع دول الوطن العربي، وقريبًا في جميع دول العالم..وجب التنويه عن عدة نقاط أساسية، وهي: