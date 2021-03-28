فلبيني يعثر على شفرة مدفونة في صدره بعد 15 شهرًا من تعرضه لهجوم مسلح

فوجئ شاب فلبيني يبلغ من العمر 36 عامًا بوجود سكينة بطول أربعة بوصات (10 سم) مغروسة في صدره منذ أكثر من عام دون أن يشعر بها.

وكشفت صحيفة "مترو" البريطانية بأن "كينت رايان توماو" تعرض لهجوم مسلح أثناء توجهه إلى منزله قادمًا من العمل في مدينة كيداباوان بالفلبين في يناير من العام الماضي.

وقال "توماو" أن مسعفي المستشفى خيطوا جرحه وأعطوه مسكنات للألم - لكنهم تركوا السكين المكسور مستقرًا بجوار قفصه الصدري.

وبعد خمسة عشر شهرًا، خضع "توماو" للأشعة السينية لإجراء اختبار طبي قبل التوظيف، ليتفاجئ الأطباء بوجود جسم غريب على بُعد بوصات من رئتيه.

وقال "توماو" أنه عندما عولج من جرح طعنة منذ أكثر من عام، لم يكن يعرف ما إذا كان قد تم إجراء عملية تصوير بالأشعة السينية له، والتي يمكن أن تكشف عن السكين في صدره.

وروى "توماو" أنه بعد أن تعافى من جرح الطعنة لم يلاحظ أي شيء غير عادي في جسده إلا أنه كان يشعر دائمًا ببعض الألم الداخلي أثناء الطقس البارد.

وقال: "أتساءل دائمًا لماذا أشعر ببعض الألم في صدري عندما يكون الطقس باردًا، لكن ليس لدي أي فكرة عن وجود سكين في صدري".

وأشار "توماو" الى إنه لا ينوي مقاضاة الطبيب الذي عالجه في عام 2020، والمستشفى المملوك للحكومة حيث تم إدخاله، كما رفض ذكر اسم الطبيب والمستشفى.



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