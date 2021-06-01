فلسطيني يطلق على مولوده اسم "سيف القدس".. والاحتلال يعتقله

أطلقت عائلة الأسير المحرر إسماعيل إبراهيم حلبية إطلاق اسم "سيف القدس" على مولوده الجديد تيمنًا بالعملية العسكرية التي خاضتها فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة ضد إسرائيل على مدار 11 يومًا.

وكشف الأب إسماعيل بأن طفله "سيف القدس" ولد يوم السبت الموافق 15 مايو الماضي في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية.

وبعدها بأيام اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الأب إسماعيل، وهو أسير مقدسي محرر، عقب استدعائه للتحقيق من قبل مخابراتها، لاختياره هذه الاسم مولوده الجديد في حركة على ما يبدو استفزت دولة الاحتلال.

وسبق أن أطلقت عائلة فلسطينية في رفح جنوبي قطاع غزة اسم "سيف القدس" على مولودهم الجديد، حيث حساب مستشفى "الكويت التخصصي" في رفح صورة لشهادة ميلاد الطفل “سيف القدس حامد أبو عاذرة" بتاريخ 11 مايو الجاري.

معركة سيف القدس

يذكر أن الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة أطلقت اسم "سيف القدس" على العملية التي خاضتها مؤخرًا ضد إسرائيل، والتي بدأت عقب الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد مدينة القدس، وسعي تل أبيب إلى تهجير سكان حي الشيخ جراح وسلوان.

وحسب المصادر الصحية الفلسطينية؛ فإن الحصيلة البشرية للعدوان في الجانب الفلسطيني حوالي 280 شهيدًا وآلاف الجرحى في كل من غزة والضفة والأراضي المحتلة عام 1948، مقابل 12 قتيلًا "إسرائيليًا" وعشرات الجرحى، فإذا ما أضيف لذلك الضرر في المباني والمؤسسات والبنى التحتية ستوحي هذه المقارنة بانتصار كاسح للاحتلال وانكسار كبير للمقاومة، لكن ذلك غير صحيح.

يذكر أن الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة أطلقت اسم "سيف القدس" على العملية التي خاضتها مؤخرًا ضد إسرائيل، والتي بدأت عقب الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد مدينة القدس، وسعي تل أبيب إلى تهجير سكان حي الشيخ جراح وسلوان.

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