فنانة تحوِّل ضفائرها الإفريقية إلى لوحات إبداعية.. عين الحسود من بينها! ‎

كانت "لاتيشا كي" مجرد فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا ولديها أحلام كبيرة عندما لفتت الأنظار لها لأول مرة على "إنستغرام" في عام 2017 بصنع منحوتات متقنة بشعرها الأسود الطويل.

وكانت "لاتيشا" تطمح لأن تصبح مصممة أزياء وفي ذلك الوقت، ذا كانت تصنع منحوتات فنية رائعة بشعرها ويمكنها بسهولة تحويل شعرها الى لوحة فنية مع إضافة ملحقات مثل الحقائب والأكسسوار، أو أي شيء إلى شخصية لا يمكن تصوره.

ولطالما استوحى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من مستوى إبداعها ودقتها وقدرتها على التلاعب بالشعر في منحوتات.

لذا، لا عجب بأن المغنية "ديجا" دعتها إلى نيجيريا لتضع أصابعها في العمل مع الضفائر المستوحاة من شمع أنقرة وكانت النتيجة مذهلة. ومع ذلك، بين موهبتها المذهلة، تزدهر مسيرة طلاتيشا" فهي على وشك تحقيق أحلامها.

ففي العام الماضي، جند المصمم العالمي "مارك جاكوبس" الفتاة الإيفوارية لعرض مجموعة من الحقائب الخاصة.

وفي الحملة، طرحت "لاتيشا" سلسلة من الصور لـ"مارك جاكوبس" حيث يمكنك أن ترى عرضًا فنيًا خالصًا، بأحرف MJ فوق رأسها.

وفق أعطتها العلامة التجارية الحرية الكاملة لإنشاء الصور الثلاث بطريقتها الخاصة.

وفي مقابلة مع "بازار"، كشفت الشابة البالغة من العمر 23 عامًا أن التعاون مع MJ جاء بعد أن تم الكشف عنها من قبل Elite Model World بعد فوزها في مسابقة Global Elite Model Look.

وأضافت أيضًا أن لديها إبداعًا لا ينتهي له في رأسها، فهي تريد التركيز على حياتها المهنية في عرض الأزياء أولًا.

الشيخة لطيفة: ابنة حاكم دبي التي اختفت

الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي في فيديو جديد: أنا رهينة في فيلا وأخشى على حياتي‎

الشيخة الإماراتية لطيفة تسقط عن فرسها وتتعرض لإصابات في الأنف والركبة