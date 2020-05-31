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فنان سوداني يعترف: أحقن نفسي بإبرة لتفتيح لون بشرتي!

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 31 أيّار / مايو 2020 - 07:59
الفنان السوداني سجاد أحمد
الفنان السوداني سجاد أحمد

أثار مطرب سوداني جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعترافه بأنه يحقن نفسه بإبرة تفتيح لون البشرة مقابل 6 آلاف دولار أمريكي.

وقال المطرب سجاد أحمد خلال لقاء تلفزيوني على قناة "أنغام" مع خبيرة التجميل هديل المشرف: "نعم بضرب حقنة كل شهرين بي 6000 دولار عشان افتح لوني ما يعادل نحو 800 ألف جنيه سوداني"، وتابع: "البستطيع يمشي يسافر يضربها" متسائلًا: "هل سجاد أحمد أول فنان يصنفرو الزمن".

وأثارت تصريحات أحمد جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجات عنيفة على خلفية مقتل رجل من أصل أفريقي يدعى "جورج فلويد" أثناء اعتقاله على يد ضابط الشرطة الأبيض "ديريك شوفين".

وقال موقع "السودان نيوز" إن تصريحات سجاد أحمد أثارت غضب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أكد عدد من المغردين بأن ما يقوم به أحمد يندرج تحت الحرية الشخصية وقاموا بنشر صور قديمة له، أثبتت صحة حديثه.

يذكر أن بعض المواقع الإخبارية السودانية ذكرت بأن الفنان سجاد أحمد يبلغ من العمر 32 عامًا وحاصل على شهادة البكالوريوس في الصيدلة.

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