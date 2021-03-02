فيتنامي يخضع لـ9 عمليات تجميل للحصول على وظيفة.. لن تصدق النتيجة

حظي شاب فيتنامي يبلغ من العمر 26 عامًا باهتمام رواد السوشال ميديا بعد نشره صورًا لنفسه قبل خضوعه لـ 9 عمليات تجميل من أجل تغيير مظهره.

وادّعى الشاب أنّه لجأ لتحسين شكله بعد أن سخر منه أحد موظفي الموارد البشرية أثناء محاورته في مقابلة عمل بهدف الحصول على وظيفة في شركة ما.

ويزعم الشاب أنه غيّر مظهره بشكل جذري بمساعدة الجراحة التجميلية، بعد أن سخر منه خلال مقابلة عمل، بسبب مظهره.

وقال الشاب الذي اختار لنفسه اسم Đỗ Quyền على تطبيق "تيك توك"، باهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي الآسيوية، بعد نشر صور لما يدعي أنه شخصيته السابقة قبل الخضوع لتسع عمليات جراحية تجميلية.

بالنظر إلى الاختلاف في المظهر، يبدو الرجل وكأنه شخص مختلف تمامًا، من حيث شكل وجهه وعينيه وأنفه.

وأخبر الشاب، الذي يعمل حاليًا كفنان مكياج في سايغون، متابعيه على "تيك توك" أنه أنفق ما يقدر بنحو 400 مليون دونج (17400 دولار) على تسع عمليات تجميل كبرى، بما في ذلك تجميل الأنف وزراعة الذقن وقشرة البورسلين وإعادة تشكيل الشفاه وجراحة الجفن المزدوج.

وأشار الى أن الوضع المالي لعائلته لا يتحمل تغطية تكاليف عمليات التجميل، وكان عليه أن يمول عمليات التجميل من مدخراته الخاصة.

وقال Đỗ Quyền: "في المرة الأولى التي عدت فيها إلى المنزل بعد الجراحة التجميلية، لم يتعرف علي والداي".



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