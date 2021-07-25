فيديو صادم.. "الرجل العنكبوت" يتحول الى ثور هائج ويعتدي على امرأة

أظهر مقطع فيديو غريب اعتداء رجل يرتدي زي "الرجل العنكبوت-Spider Man" يركل ويضرب عاملة في متجر بالعاصمة البريطانية لندن.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد اقتحم "الرجل العنكبوت" أحد أبواب المتجر قبل أن يركل موظفة في منطقة الرقبة ويصرخ عليها قبل أن يلكما بقوة ويطرحها على الأرض.

Five people have been arrested after a brawl involving man in Spider-Man costume broke out in the Clapham Junction Asda. Picture credit: BlackGirlMagic.https://t.co/gWZU0yMXYz pic.twitter.com/PW0d9iLIJy — ITV London (@itvlondon) July 23, 2021

وبعدها أظهر مقطع الفيديو شجارًا بين مجموعة من المقتحمين والموظفين العاملين في المتجر وعدد من الزبائن وهو ما دفع قوات الشرطة الى التدخل لفض النزاع وذلك بحسب تقارير محلية.

ويمكن سماع أحد المتفرجين المصدومين وهو يصرخ قرب نهاية المقطع بالقول: "يا إلهي".

ولم تكشف التقارير الأمنية السبب الحقيقي وراء الشجار العنيف فيما ذكرت وسائل الإعلام أنه تم اعتقال رجلين يبلغان من العمر 35 و 37 عامًا، وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 17 و 18 عامًا.

لا يزال الخمسة جميعًا رهن الاحتجاز، وفقًا لصحيفة The Sun.

وتم نقل امرأة في العشرينات من عمرها إلى المستشفى بإصابات طفيفة، ووفقًا لقناة ITV News، تم علاج خمسة آخرين في مكان الحادث.

وقال متحدث باسم متجر Asda: "نحن على علم بحادث وقع في متجر Clapham Junction الخاص بنا في وقت متأخر من الليلة الماضية، ونحن لا نتسامح مع أي شكل من أشكال العنف أو الإساءة تجاه الزملاء أو العملاء ونحن نعمل عن كثب مع الشرطة في تحقيقاتهم".

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