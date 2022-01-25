فيديو صادم سيؤلم رأسك.. سيدة معلقة من شعرها داخل قطار

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم مقطع فيديو يجمع بين الغرابة والألم لسيدة معلقة من شعرها على درابزين قطار سريع.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد ظهرت السيدة وهي تثبت نفسها على قضيب معدني بواسطة شعرها في المترو وانهمكت بالنقر على هاتفها الخاص، متجاهلة الألم الذي قد تشعر به نتيجة وضعية جلوسها الغريبة.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو هي الراقصة البهلوانية الروسية دارينا، وبأن ما كانت تقوم به داخل المترو مجرد حركة بهلوانية بسيطة اعتادت تقديمها في عروض السيرك.

وذكرت الصحيفة بأن الراقصة "دارينا" تلقت اتصالًا هاتفيًا من مديري مترو شنغهاي، حيث كانت معلقة من شعرها، يتساءلون عما كانت تفعله ولماذا كانت معلقة من شعرها.



وقالت دارينا: "أنا أمارس هذه الحركة منذ نصف عام تقريبًا وأرغب في اتقانها، لكني أريد أن أذكر الجميع بأنها حركة خطيرة ولا ينبغي تجربتها إذا كنت شخص غير مدرب".

وبعد انتشار مقطع الفيديو حول العالم، أعادت "دارينا” نشر مقاطع فيديو سابقة لها وهي تتدرب على الحركة ذاتها دون شعور بالألم.

وأشارت "دارينا" إلى أن تعليق الشعر هو عمل سيرك استعراضي حيث يتم تعليق فناني الأداء من شعرهم في حركة بهلوانية انطلقت قديمًا من الصين.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كل شعرة على رأس الإنسان قادرة على حمل وزن يصل إلى 3.5 أوقية (100 جرام) ويجب ترتيبها بشكل صحيح لمنع وقوع حوادث أو إصابات.

وغالبًا ما يقوم فناني الأداء بترطيب شعرهم حتى خمس مرات يوميًا ويستخدمون فيتامينات الشعر في محاولة لحمايته والحفاظ عليه قويًا.

ويمكن أن يسبب هذا الفعل آلامًا في الرقبة والكتف بالإضافة إلى الصداع، وغالبًا عندما يكون فناني الأداء في جولة يلاحظون منطقة قاسية في الجزء العلوي من فروة الرأس.

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